В РК за ослабление контроля в сфере строительства дорог уволен ряд чиновников

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В РК за ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог от должностей освобожден ряд чиновников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог. За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Правительство, акимы, правоохранительные органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере, отметил он.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства