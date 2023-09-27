В ряде регионов Казахстана пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилых людей

В целом в текущем году на социальную поддержку пожилых граждан направлено около 4,6 млрд тенге

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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню пожилых людей в ряде регионов Казахстана будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения, сообщила на - Ко Дню пожилых людей в ряде регионов Казахстана будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.





По ее словам, в Астане, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау, а также в Акмолинской и Павлодарской областях ко Дню республики будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения в размере от 2 до 10 МРП с охватом более 234 тысяч человек.





В целом в текущем году на социальную поддержку пожилых граждан направлено около 4,6 млрд тенге, из них из местного бюджета - 4,1 млрд тенге, за счет привлеченных средств - 0,5 млрд тенге.





Также в ходе брифинга министр пояснила, почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге.





По словам главы ведомства, такое увеличение размера минимальной зарплаты негативно отразиться на представителях малого и среднего бизнеса, сообщает zakon.kz.





Конечно, классно бы было 300 тысяч тенге сделать в Казахстане, чтобы была минимальная заработная плата, но мы должны подумать о малом и среднем бизнесе. Потому что они должны будут выплачивать эту минимальную зарплату плюс из 300 тысяч они должны будут платить обязательные платежи. Это будет очень большая нагрузка на бизнес", - сообщила министр.





По словам министра, эта сумма была определена в соответствии с разработанной методологией, которая еще не получила законодательного закрепления, информирует sputnik.kz.





Но факт, что мы ее исчисления привязали к средней медианной заработной плате и к производительности труда. Третий факт, почему не может быть 300 тысяч: мы говорим о том, что 85 тысяч тенге платится за неквалифицированный либо низкоквалифицированный труд. То есть нет требований к компетенциям, навыкам и к знаниям", - добавила Светлана Жакупова.



