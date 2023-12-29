28.12.2023, 11:20 50551
В сенате одобрили поправки в договор ОДКБ относительно эпидбезопасности
Фото: odkb-csto.org
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили закон "О ратификации четвертого протокола о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года".
Представил документ депутат сената Дархан Кыдырали. По его словам, протокол подписан 26 августа 2022 года в целях юридического оформления изменений, вносимых в устав Организации Договора о коллективной безопасности, ратифицированный законом РК от 1 июля 2003 года, сообщает zakon.kz.
Протокол предусматривает дополнения в статьи 8 и 17 устава. В частности, внесены изменения в статью 8 устава, позволяющие расширить государствам - членам Организации Договора о коллективной безопасности взаимодействие в сфере биологической безопасности. Кроме того, во исполнение решения Совета коллективной безопасности организации от 28 ноября 2019 года "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности" в статью 17 устава вносится дополнение, позволяющее досрочно прекратить полномочия генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности организации согласно представлению Совета министров иностранных дел организации", - проинформировал Дархан Кыдырали.
В свою очередь депутат сената Сергей Ершов отметил, что целью Организации Договора о коллективной безопасности является укрепление мира, международной и региональной безопасности.
В настоящее время очевидно, что Организация Договора о коллективной безопасности имеет особую актуальность в условиях биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с этим предложенные поправки несут концептуальный характер и дают дополнительный импульс на дальнейшее укрепление и развитие системы коллективной безопасности на базе организации", - цитирует inform.kz Сергея Ершова.
Он подчеркнул, что данные изменения позволят устранить правовые коллизии в уставе организации и регламентировать порядок досрочного освобождения генерального секретаря данной организации.
Как вы знаете, мы в начале сессии ратифицировали ряд международных договоров в рамках ОДКБ, направленных на оказание правовой помощи и взаимодействие в сфере материально-технического, а также медицинского обеспечения. Убежден, что вся эта работа по совершенствованию правовой базы деятельности ОДКБ станет основой для эффективной деятельности Казахстана непосредственно в рамках председательствования с 1 января 2024 года", - добавил депутат.
Ранее мажилис одобрил внесение изменений в устав ОДКБ.
новости по теме
29.12.2023, 12:22 1576
Адайская лошадь стала новым национальным брендом Казахстана
Фото: Минюст
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Казахстана запатентовало шесть новых пород Адайской лошади как новый национальный бренд, сообщил официальный представитель министерства Талгат Уали.
РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Министерства юстиции на основании заключения государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства приняло решение о выдаче шести патентов на селекционное достижение и зарегистрировало в государственном реестре селекционных достижений", - сообщил он.
По его словам, на основании этого заключения зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера
Сведения о выдаче патентов опубликованы в официальном бюллетене", - добавил Талгат Уали.
Ранее сообщалось, что алматинский апорт официально стал брендом Казахстана.
29.12.2023, 11:14 4986
Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций
Смадияров также рассказал, каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и "Талибаном"
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом безопасности ООН в качестве террористических", - заявил Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform.
Он также рассказал, каким образом будут развиваться дипломатические контакты между Казахстаном и "Талибаном".
Что касается политических контактов, хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом безопасности и Генеральной ассамблеей ООН решений и резолюций", - добавил официальный представитель МИД.
Напомним, движение "Талибан" зародилось в 1986-87 годах. Во многих странах мира признана запрещенной террористической организацией. "Талибан" правили Афганистаном с 1996 по 2001 годы. В 2021 году движение вернулось к власти после того, как из страны были выведены американские войска.
Талибан" начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.
Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Они активно строят торговые отношения с ближайшими соседями.
29.12.2023, 09:05 9156
В правительстве рассказали о проделанной за год работе по снижению уровня преступности и усилению мер против ЧС
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Параллельно с этим укрепляется материально-техническая база правоохранительных органов, в регионах планомерно устанавливаются камеры видеонаблюдения, в сферу обеспечения безопасности активно внедряются новые цифровые решения.
Аналогичная большая работа проводится по повышению потенциала служб МЧС РК в борьбе с природными пожарами и другими чрезвычайными происшествиями.
Общественный порядок и гражданская защита
- Благодаря комплексным мерам по борьбе с преступностью в республике улучшились основные показатели. Общий уровень преступности по республике снизился на 12%, в частности пресечена деятельность 1,4 тыс. организованных преступных групп.
- Количество убийств сократилось на 11%, краж - на 27%, хулиганств - на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью - на 2%.
- Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.
- Число разбоев снизилось на 28%, грабежей - на 13%, правонарушений на улицах - на 8%.
- Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер. При помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тысячи преступлений и пресекли 513 тысяч административных правонарушений.
- В общественных местах устанавливаются "кнопки SOS", позволяющие осуществлять моментальную связь с офицерами центров оперативного управления полиции и передавать необходимую информацию.
- Для предупреждения краж мобильных телефонов продолжается работа по регистрации номеров с привязкой к IMEI-коду и его владельцу, что позволяет оперативно блокировать похищенные устройства.
- Развивается принцип нулевой терпимости к правонарушениям. На сегодняшний день выявлено на 19% (на 1,5 млн) больше административных правонарушений. Среди них факты нарушения тишины и запрета на курение, мелкие хулиганства и т.д.
- В текущем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию.
С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших.
Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в три раза - с 13 до 35 тысяч. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний - с 51 тысячи до 82 тысяч.
Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде.
Также согласно указу президента РК принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
- Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.
В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.
В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.
Проведена операция "Канал", в ходе которой изъято свыше 2,5 тонны наркотиков, в том числе более 1 тонны "синтетики" и опиоидов.
В рамках плана для территориальных подразделений МВД приобретаются необходимые аппаратно-программные комплексы, а также лабораторное оборудование для центров судебных экспертиз МЮ и досмотровое оборудование для усиления пограничного контроля.
- В текущем году в республике пресечено 8,2 млн нарушений правил дорожного движения, задержано 20,5 тысячи "пьяных" водителей, лишены водительских прав 22 тысячи человек.
- Для автоматического надзора за дорожным движением в регионах внедряется система "Коргау - Безопасный водитель". Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.
Благодаря системе выявлено 6,4 тысячи водителей, лишенных водительских прав, изъято 8,9 тысячи подложных госномеров.
- В этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено свыше 76 тысяч оперативных выездов, спасено и эвакуировано более 22 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь порядка 5 тысяч граждан.
- Для спасательных подразделений РК закуплено свыше 250 единиц пожарной и специальной техники, порядка 2 тысяч единиц различного спасательного оборудования и снаряжения, 2 вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.
- Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.
- Начата трансформация государственной системы гражданской защиты, одними из основных направлений которой являются переход от ликвидации к предупреждению ЧС и формирование культуры безопасности населения.
- Завершена реализация трехлетней Дорожной карты противопаводковых мероприятий, что позволило снять угрозу подтопления с 214 населенных пунктов и минимизировать риски еще для 607. В целом на их территории расположено порядка 120 тысяч домов, проживает свыше 550 тысяч человек.
- В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.
При этом в населенных пунктах, где по нормам не предусмотрена противопожарная служба, открыто 57 пожарных постов и создано 80 добровольных формирований.
- Для оперативного реагирования на природные пожары в лесных фондах республики внедрены системы раннего обнаружения очагов пожара.
- Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.
- Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.
Также подразделения Центра медицины катастроф в 6 регионах республики переведены на круглосуточный режим оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС.
- В Алматы установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясении, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации населения, созданы резервы медицинских препаратов и оборудования, проведено обучение населения в части действий при землетрясениях.
- В рамках обеспечения защиты от селевых угроз реализован крупный проект - введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина "Аюсай". В 2024 году планируется завершение строительства селезадерживающей плотины "Аксай", а в 2025 году - плотины "Хоргос".
29.12.2023, 08:36 10316
Токаев подписал указ об образовании новых районов в двух областях Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
Перенести административный центр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области", - говорится в документе.
Глава государства постановил образовать в составе Восточно-Казахстанской области:
1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
Образовать в составе области Абай:
1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области и области Абай поручено принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.
Указ вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.
29.12.2023, 08:30 11091
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам недропользования и экологии
Закон позволит улучшить условия проведения операций по недропользованию
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", сообщила пресс-служба Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, 26 декабря сенаторы рассмотрели во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и экологии", который направлен на совершенствование законодательства в соответствующей сфере.
В частности, закон позволит улучшить условия проведения операций по недропользованию, включая оперативный переход на практические геологоразведочные работы, сокращение сроков экспертиз на 8-12 месяцев, устранение административных издержек более чем в два раза.
По итогам обсуждения норм закона сенаторы концептуально его одобрили, вместе с тем приняв решение внести в него ряд поправок.
Предложенные сенаторами изменения коснулись внедрения международных стандартов по процедурам проверки отчетов уполномоченным органом по изучению недр. Также предусмотрены изменения, касающиеся усиления ответственности за сокрытие сведений о недрах и недропользовании в отчетности.
Изменения предусматривают совершенствование отдельных положений закона. В частности, в документе содержатся нормы, призванные улучшить инвестиционную привлекательность в сфере недропользования и обеспечить эффективность политики в данном направлении. Полагаем, что данный закон будет способствовать бережному использованию недр в нашей стране", - сказал Маулен Ашимбаев, комментируя поправки в закон.
28.12.2023, 17:25 38271
В Минтранспорта подвели итоги года
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта подвели итоги 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Расширяется география присутствия казахстанских компаний на внешних рынках. На прошлой неделе открылся казахстанский терминал в Сиане, который является логическим продолжением инициатив по привлечению грузопотоков из Китая.
Также в 2023 году начато строительство терминала в грузинском порту Поти, который позволит увеличить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По ТМТМ в 2023 году перевезено 2 млн 750 тысяч тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022 году. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена нефть.
Для развития грузоперевозок по этому маршруту в 2023 году приобретено 2 нефтяных танкера дедвейтом 8 тысяч тонн.
Кроме того, в 2023 году в порту Курык запущен зерновой терминал, реализуемый совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, и подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака из порта Курык в Европу. Общий объем инвестиций на развитие терминалов порта превысит 200 млн долларов.
При поддержке правительства усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора РФ - Казахстан - Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семее, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая.
Развитие транзитных возможностей Иртыша позволит увеличить объемы транспортируемых грузов с 1,5 до 3,5 млн тонн.
28.12.2023, 16:46 39521
Токаев освободил от должности заместителя министра обороны
Фото: Gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя министра обороны Мухамеджана Таласова
Распоряжением главы государства Таласов Мухамеджан освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сказано в сообщении Акорды.
Таласов занимал должность замминистра обороны РК с октября 2020 года.
Ранее Токаев освободил от должности заместителя министра МВД.
28.12.2023, 12:07 50181
Президент снял Кайрата Сунтаева с поста замглавы МВД
Фото: gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Кайрата Сунтаева с поста заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента.
Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Сунтаев занимал должность замминистра внутренних дел с 13 марта 2020 года.
Также распоряжением главы государства Ерлан Оразбай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан. На этот пост он был назначен 26 декабря 2019 года.
Ранее президент назначил и уволил ряд судей.
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