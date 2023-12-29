В сенате одобрили поправки в договор ОДКБ относительно эпидбезопасности

Фото: primeminister.kz

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами. Об этом - Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Параллельно с этим укрепляется материально-техническая база правоохранительных органов, в регионах планомерно устанавливаются камеры видеонаблюдения, в сферу обеспечения безопасности активно внедряются новые цифровые решения.





Аналогичная большая работа проводится по повышению потенциала служб МЧС РК в борьбе с природными пожарами и другими чрезвычайными происшествиями.





primeminister.kz





Общественный порядок и гражданская защита





Благодаря комплексным мерам по борьбе с преступностью в республике улучшились основные показатели. Общий уровень преступности по республике снизился на 12%, в частности пресечена деятельность 1,4 тыс. организованных преступных групп.





Количество убийств сократилось на 11%, краж - на 27%, хулиганств - на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью - на 2%.





Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.





Число разбоев снизилось на 28%, грабежей - на 13%, правонарушений на улицах - на 8%.





Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер. При помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тысячи преступлений и пресекли 513 тысяч административных правонарушений.





В общественных местах устанавливаются "кнопки SOS", позволяющие осуществлять моментальную связь с офицерами центров оперативного управления полиции и передавать необходимую информацию.





Для предупреждения краж мобильных телефонов продолжается работа по регистрации номеров с привязкой к IMEI-коду и его владельцу, что позволяет оперативно блокировать похищенные устройства.





Развивается принцип нулевой терпимости к правонарушениям. На сегодняшний день выявлено на 19% (на 1,5 млн) больше административных правонарушений. Среди них факты нарушения тишины и запрета на курение, мелкие хулиганства и т.д.





В текущем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию.





С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших.





Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в три раза - с 13 до 35 тысяч. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний - с 51 тысячи до 82 тысяч.





Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде.





Также согласно указу президента РК принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.





Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.





В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.





В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.





Проведена операция "Канал", в ходе которой изъято свыше 2,5 тонны наркотиков, в том числе более 1 тонны "синтетики" и опиоидов.





В рамках плана для территориальных подразделений МВД приобретаются необходимые аппаратно-программные комплексы, а также лабораторное оборудование для центров судебных экспертиз МЮ и досмотровое оборудование для усиления пограничного контроля.





В текущем году в республике пресечено 8,2 млн нарушений правил дорожного движения, задержано 20,5 тысячи "пьяных" водителей, лишены водительских прав 22 тысячи человек.





Для автоматического надзора за дорожным движением в регионах внедряется система "Коргау - Безопасный водитель". Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.





Благодаря системе выявлено 6,4 тысячи водителей, лишенных водительских прав, изъято 8,9 тысячи подложных госномеров.





В этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено свыше 76 тысяч оперативных выездов, спасено и эвакуировано более 22 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь порядка 5 тысяч граждан.





Для спасательных подразделений РК закуплено свыше 250 единиц пожарной и специальной техники, порядка 2 тысяч единиц различного спасательного оборудования и снаряжения, 2 вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.





Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.





Начата трансформация государственной системы гражданской защиты, одними из основных направлений которой являются переход от ликвидации к предупреждению ЧС и формирование культуры безопасности населения.





Завершена реализация трехлетней Дорожной карты противопаводковых мероприятий, что позволило снять угрозу подтопления с 214 населенных пунктов и минимизировать риски еще для 607. В целом на их территории расположено порядка 120 тысяч домов, проживает свыше 550 тысяч человек.





В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.





При этом в населенных пунктах, где по нормам не предусмотрена противопожарная служба, открыто 57 пожарных постов и создано 80 добровольных формирований.





Для оперативного реагирования на природные пожары в лесных фондах республики внедрены системы раннего обнаружения очагов пожара.





Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.





Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.





Также подразделения Центра медицины катастроф в 6 регионах республики переведены на круглосуточный режим оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС.





В Алматы установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясении, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации населения, созданы резервы медицинских препаратов и оборудования, проведено обучение населения в части действий при землетрясениях.



