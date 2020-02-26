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В Шымкенте назначен заместитель акима

25.02.2020, 11:03 7939
Шымкент. 25 февраля. Kazakhstan Today - Алмасбек Мамытбеков назначен заместителем акима Шымкента, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением акима города Шымкента на должность заместителя акима назначен Алмасбек Кенесбекович Мамытбеков", - сообщили в пресс-службе акима Шымкента.

 
Мамытбеков родился в 1969 году, образование высшее, по специальности - учитель географии и биологии, экономист.
 
Трудовой путь начал в 1994 году менеджером в молодежном центре "Казахстан". 
 
В 1994-2005 годах работал главным специалистом, руководителем отделов в ряде управлений города Шымкента. 
 
Возглавлял управление внутренней политики ЮКО, был главным инспектором акима ЮКО, первым заместителем председателя ЮКО филиала партии Nur Otan, акимом Ордабасинского района Туркестанской области, руководителем трудовой инспекции - главным государственным трудовым инспектором по Туркестанской области.
 

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