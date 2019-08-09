В Шымкенте снижены тарифы 17 монополистов, предоставляющих услуги железнодорожных подъездных путей

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте выявили многочисленные нарушения со стороны монополистов, представляющих услуги железнодорожных подъездных путей, передает Kazakhstan Today.
Провели анализ соблюдения законности субъектами естественных монополий, оказывающих услуги проезда вагонов по подъездным путям в Шымкентском регионе. Анализом выявлены многочисленные факты неисполнения монополистами тарифных смет, утвержденных уполномоченным органом, сокрытия ими реальных доходов, взимания с потребителей незаконно завышенной платы, включения в тарифы необоснованных затрат, несоответствия условий договоров с потребителями требованиям закона", - сообщил главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов в Facebook.
По выявленным нарушениям в уполномоченный орган внесен акт прокурорского надзора, по которому возбуждено 11 административных дел, наложено штрафов на сумму 6,7 млн тенге, внесено семь предписаний. На услуги 17 монополистов введены компенсирующие тарифы, в результате потребителям будет возвращено 35,8 млн тенге.
Эти меры позволили снизить тарифы на услуги железнодорожных подъездных путей более чем на 20%", - отметил автор сообщения.
Напомним, за первое полугодие 2019 года от незаконных действий монополистов, оказывающих услуги на подъездных путях, были защищены права 200 предпринимателей.
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