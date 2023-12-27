В СКО предотвращено неэффективное использование 1,8 млрд тенге

Фото: Минобороны РК

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в СЦК заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов рассказал об итогах деятельности Вооруженных сил, - На брифинге в СЦК заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов рассказал об итогах деятельности Вооруженных сил, сообщает пресс-служба МО РК.





В Вооруженных силах выполнены все мероприятия оперативно-боевой подготовки войск, проведены масштабные плановые учения и внезапные проверки боеготовности. Кроме того, оказана помощь службам по чрезвычайным ситуациям в ликвидации пожаров в Абайской области, Западно-Казахстанской области; в спасении граждан из снежного плена в Жамбылской области.





В качестве значимого события уходящего года генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил Всеармейское совещание под председательством верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Касым-Жомарта Токаева с участием представителей силовых структур.





В целях повышения полевой выучки личного состава и боевого слаживания подразделений Вооруженных сил страны проведено около тысячи учений, более 16 тысяч занятий по вождению боевых машин, свыше 40 тысяч боевых стрельб.





Заместитель министра сообщил, что в Казахстане проведено шесть международных учений. При этом наши военнослужащие приняли участие в 24 учениях и соревнованиях на территории других стран.





Во исполнение поручения главы государства расширена география миротворческой деятельности. Проводятся ротации казахстанского контингента в миссии ООН в Ливане, штабных офицеров в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и Конго. Ведется работа по направлению национального контингента в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах в следующем году.





С целью технического оснащения войск указом президента утверждена концепция перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.





В течение 2021-2023 годов проводилось поэтапное повышение должностных окладов. Повышена заработная плата летного состава. Оклады преподавателей военных вузов и медицинских работников доведены до уровня гражданских учреждений. С 1 января 2024 года запланировано повышение тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов Вооруженных сил и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%.





Указом президента вводится единая полевая форма для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, на остальные предметы одежды форменной одежды - в течение трех лет.





В цифровой формат переведен учет военнообязанных и призывников. Статус военнообязанного и данные о воинском учете отображаются в личном кабинете пользователя еgov.





Для повышения престижа срочной воинской службы выделено 3 тысячи бесплатных мест в вузах уволенным в запас солдатам, проработан вопрос о предоставлении банками второго уровня "кредитных каникул" солдатам. На сегодняшний день отсрочку по платежам получили более 5 тысяч военнослужащих срочной службы на сумму 1 млрд 875 млн тенге. Действуют и образовательные льготы для отслуживших граждан", - сказал представитель Минобороны.





Постановлением правительства утверждена концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.





В 2023 году военнослужащие-спортсмены приняли участие в 143 спортивных мероприятиях различного уровня и принесли в общей сложности 171 золотую, 82 серебряных и 87 бронзовых медалей. На предстоящих Олимпийских играх в Париже защищать честь страны планируют 36 армейских спортсменов.





Подводя итоги, замминистра подчеркнул, что в 2024 году усилия оборонного ведомства будут направлены на развитие сил специальных операций, территориальных войск, увеличение доли военно обученного резерва, расширение мобильных возможностей армии, улучшение межведомственной координации, плановое перевооружение армии и развитие отечественного ОПК.