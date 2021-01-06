В соцсетях процитировали основные тезисы статьи Токаева

По мнению президента, "историей должны заниматься историки, а не политики", а "любовь к своей земле не измеряется громкими лозунгами".

Только конкретными делами мы докажем, что являемся рачительными хозяевами своей земли", - считает глава государства.

Он обратил внимание, что "до сих пор не написана многотомная новейшая история Казахстана. С учетом ранее допущенных концептуальных ошибок, настало время приступить к ее написанию заново и перевести на основные мировые языки".

Широкое применение казахского языка не означает какого-либо ограничения для использования других языков, особенно русского… Для всех этносов нашей страны будут и дальше создаваться возможности для сохранения своих традиций и развития языков… Мы никогда и никого не выделяли по этническому признаку, создавая для всех равные условия и возможности для развития. Поэтому наша межэтническая политика признана во всем мире", - цитирует портал статью Токаева.

Он также отметил, что в обществе растет запрос на более активное участие в жизни страны и процессе принятия решений.

Моя концепция слышащего государства и инициатива о создании Национального совета общественного доверия - прямой ответ на него", - заявил глава государства.

Политические реформы - дело не одного дня и даже не одного года, однако затягивать их тоже нельзя… Власть должна всегда чувствовать свою ответственность перед народом. Мы переходим к выборности сельских акимов, которая позволит укрепить систему местного самоуправления, начиная с низового уровня. После этого будем проводить выборы районных акимов. Если новая система покажет свою эффективность, перейдем к выборам акимов следующего уровня", - написал Токаев.

По его мнению, "недопустимо, чтобы форсирование политической модернизации, популистские лозунги привели к кризису государственной системы".

В нашей стране должны царить закон и порядок на основе полного соблюдения прав человека", - отметил глава государства.

Предстоящие выборы в мажилис являются важным шагом на пути развития многопартийного парламента, считает он.

Молодежь во все времена является генератором новых идей, движущей силой позитивных изменений… Настоящий патриотизм - это не громкие лозунги, а каждодневное служение своей стране и своему народу… Я верю в созидательную силу казахстанского патриотизма… Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея сильное и независимое государство", - написал Токаев.

Он также обратил внимание, что в казахской истории достаточно важных событий, достойных стать основой для киносюжетов.

Сейчас Netflix, HBO и другие крупные кинокомпании направляются в Азию. У нас много важных вех и событий, по мотивам которых можно снять кино. Например, история Золотой Орды, одной из самых могущественных империй в мире. В будущем киноведы должны уделить этому вопросу особое внимание", - говорится в статье президента.

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