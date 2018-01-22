В столице запустят проект "Астана - адалдык аланы"

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В феврале в Астане запустят проект "Астана - адалдык аланы", который будет способствовать дальнейшему развитию антикоррупционую модель поведения горожан. Инициаторами проекта являются акимат столицы и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, передает Kazakhstan Today.

"Основной посыл проекта заключен в дальнейшем развитии антикоррупционной модели поведения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции через решение задач повышения качества государственных услуг, создания безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, открытость и прозрачность деятельности госорганов, масштабный общественный контроль", - проинформировали в пресс-службе столичного акимата.

Проект охватит и вопросы обеспечения приемлемой оплаты труда госслужащих, повышение персональной ответственности руководителей госорганов, организаций и служб по всем направлениям деятельности, включая вопросы противодействия коррупции и многое другое.

В рамках "Астана - адалдык аланы" будет сформирован совместный проектный офис из числа сотрудников акимата Астаны и агентства. Для комплексной проработки вопроса будет вовлечено экспертное сообщество из числа предпринимателей, ученых, представителей гражданского сектора и СМИ.

Проект планируется запустить в первой декаде февраля текущего года с дальнейшим распространением на остальные регионы страны.

В пресс-службе напомнили, что Астана является казахстанским образцом "умного города". Создаваемое digital-пространство позволяет жителям и гостям столицы не выходя из дома получать и оплачивать услуги, проведенная трансформация в ЦОНах и организациях вывела на новый уровень взаимодействие G2C, G2B или государство - граждане, государство - бизнес.

С целью минимизации коррупционных проявлений в традиционные процедуры правоохранительных органов активно внедряются цифровые технологии, которые также позволяют исключать прямые контакты с населением.

Местным исполнительным органом налажена эффективная обратная связь с гражданским обществом. Граждане обладают всеми необходимыми инструментами для активного участия в жизнедеятельности города и общественного контроля проводимых реформ. Именно по этим причинам для запуска пилотного проекта выбрана столица.

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