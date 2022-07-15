В столичной десантно-штурмовой бригаде начались командно-штабные учения

Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Нур-Султане под руководством первого заместителя главнокомандующего - начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РК генерал-майора Каныша Абубакирова начались двухстепенные командно-штабные учения с органами управления десантно-штурмовой бригады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основными целями учения являются совершенствование боевой слаженности бригады и подразделений для умелых действий по приведению в высшие степени боевой готовности, повышение практических навыков управления бригады и батальонов, а также формирование у личного состава высоких боевых, морально-психологических качеств, сообщает Минобороны РК.
Замысел учения был разработан с учетом опыта и анализа современных вооруженных конфликтов. Особое внимание уделяется выполнению практических мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, выдвижению пунктов управления в назначенный район, а также созданию бригадной тактической группы и организации специальных войсковых действий", - рассказал генерал-майор Каныш Абубакиров.
Маневры пройдут в период с 12 по 14 июля и разделены на три этапа. Планом учений предусматривается выполнение подразделениями десантно-штурмовой бригады мероприятий по обеспечению общественной безопасности.