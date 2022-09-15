В столице усилят меры безопасности на время проведения Съезда лидеров мировых религий

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Нур-Султана перешли на усиленный вариант несения службы на время проведения Съезда лидеров мировых религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с прибытием в город большого количества гостей со всего мира в общественных местах, на улицах, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий приняты дополнительные меры безопасности", - сообщил начальник управления административной полиции столичного ДП Елжан Чупеков.

Ограничение движения по улицам в основном коснется Кабанбай батыра, Мангiлiк Ел и Кунаева на период не более 3-5 минут.

Участникам мессы вместе с волонтерами и сопровождающими 14 сентября будут поданы специальные автобусы, напомнили в полиции.

Департамент полиции города Нур-Султана просит жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять общественный порядок.



