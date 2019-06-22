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В структуре МВД упразднили более 100 подразделений

21.06.2019, 19:22 8074
В структуре МВД упразднили более 100 подразделений
Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В структуре Министерства внутренних дел упразднили более 100 подразделений. Эти и другие данные озвучил на встрече с населением глава МВД Ерлан Тургумбаев передает Kazakhstan Today.
 
В Казахстане разработана и реализуется Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы. На первом этапе оптимизирована структура: упразднено 105 подразделений МВД, численность сотрудников органов и подразделений МВД сокращена на более чем 10 тыс. единиц. Упразднены излишние управленческие звенья, сокращены 1180 руководящих должностей, сообщила пресс-служба ведомства.
 
В конкурентную среду переданы 32 объекта, охраняемых специализированной службой охраны.
 
В результате количество полицейских в расчете на 100 тыс. населения сократилось до среднеевропейского уровня (с 471 до 393). 
 
Сэкономленные в результате оптимизации средства направлены на дифференцированное повышение с 1-го июля текущего года зарплаты сотрудникам патрульной полиции - на 65%, оперативным работникам и следователям - на 55%, участковым инспекторам полиции и преподавателям ВУЗов - на 25%, иным сотрудникам - на 20%. 
 
Также расширен перечень сотрудников, получающих компенсацию за наем жилья. Наряду с оперативно-следственными подразделениями теперь этим правом наделены участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные полицейские. 
 
В октябре текущего года начнется внеочередная аттестация личного состава полиции. Сотрудники будут проходить компьютерное тестирование на знание законодательства и логическое мышление. Полицейским предстоит сдача нормативов по физической и огневой подготовке. Для объективности и прозрачности все этапы аттестации будут фиксироваться видеосъёмкой.
 
В составы комиссий будут включены сотрудники подразделений собственной безопасности, представители ветеранских организаций, Общественного совета и консультативно-совещательных органов при департаментах полиции. 
 
Также стало известно, что МВД отказалось от подготовки молодых сотрудников по программам бакалавриата.
 

Мы отказываемся от подготовки по программам бакалавриата, за исключением Карагандинской академии. В стране достаточно юридических вузов. Поэтому будем принимать кандидатов на службу, имеющих юридическое образование и направлять их на 3-6-месячные курсы первоначального обучения в полицейские академии, в зависимости от специализации", -сказал Тургумбаев. 

 
Проведена работа по модернизации и оптимизации ведомственного образования. Из 12 имеющихся учебных заведений оставлено пять лучших. 
 
Напомним, 18 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции до 1 сентября 2019 года. В апреле 2019 года Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указанный документ, определив новые сроки аттестации - с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года.
 

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