В Таразе срок оказания миграционных услуг для иностранцев сократится с двух-трех дней до двух-трех часов

Тараз. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Таразе срок миграционных процедур для иностранцев сократится с двух-трех дней до двух-трех часов, передает Kazakhstan Today.

В областном центре открылся первый Центр оказания миграционных услуг иностранным гражданам, который будет работать по принципу "одного окна". Главная задача учреждения - создание благоприятных условий, повышение уровня и сокращение сроков оказания государственных услуг иностранным гражданам, прибывшим в Казахстан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По словам заместителя начальника ДП региона Бауыржана Удергенова, теперь продолжительность документирования и других миграционных процедур сократится с двух-трех дней до двух-трех часов.

Первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков отметил, что открытие центра отразится и на развитии туристской отрасли региона.

Город и область периодически переживают сезонный наплыв приезжих. Особенно много приезжают бывших наших земляков, этнических немцев, корейцев, русских и представителей других национальностей, и свои визиты они приурочивают к Родительскому дню или иным датам, праздникам. Немало приезжающих в отпуск. Нужно, чтобы они не испытывали неудобств и такие центры как раз решают проблемы", - говорится в сообщении ведомства.

Центр оказания миграционных услуг состоит из семи секторов: консультация, ресепшн, операционный зал, прием документов, зал ожидания, выдача готовых документов и пункт медицинского осмотра, где задействованы нарколог, невропатолог, хирург, лор и окулист.

Кроме этого, в новом учреждении трудятся два нотариуса, есть отделение "Казпочты" для внесения платежей и помещение для дактилоскопирования трудовых мигрантов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства