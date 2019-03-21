В ЦИК прокомментировали досрочное прекращение полномочий президента РК

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - В Центральной избирательной комиссии прокомментировали досрочное прекращение полномочий президента РК, передает Kazakhstan Today.

20 марта 2019 года, в 09.00, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены три вопроса: 1) о досрочном прекращении полномочий президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.; 2) о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Токаева К.К.; 3) о переходе полномочий президента Республики Казахстан к Токаеву К.К.", - говорится в сообщении ЦИК.

Согласно пункту 3 статьи 42 Конституции, полномочия президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Республики, а также в случае досрочного освобождения президента от должности.

Конституционный совет постановлением от 15 февраля 2019 года №1 постановил, что из конституционного статуса президента Республики Казахстан вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий главы государства. Принято соответствующее постановление.

В соответствии со статьей 48 Конституции в случае досрочного освобождения от должности президента Республики Казахстан полномочия президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента. Лицо, принявшее на себя полномочия президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя Сената", - отметили в ЦИК.

Соответственно пунктом 2 Указа №885 предусмотрено, что полномочия президента на оставшийся срок полномочий переходят к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, в связи с чем, руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Конституции и нормами КЗ "О парламенте и статусе его депутатов" ЦИК, принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената, и внесено соответствующее представление в Сенат Парламента.

В ведомстве пояснили, что постановления Центральной избирательной комиссии РК приняты в соответствии с Конституцией РК, Конституционным законом РК "О Президенте", на основании указа президента РК от 19 марта 2019 года №887 "Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан".

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