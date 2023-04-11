О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
10.04.2023, 19:07 38871
В Улытауской области предотвратили необоснованное расходование 9 млрд тенге
За истекший период 2023 года прокурорами Улытауской области внесено 8 актов, отменено 29 конкурсов
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Жезказган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За истекший период 2023 года прокурорами Улытауской области внесено 8 актов, отменено 29 конкурсов на 9 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной - 4, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Как показал анализ, заказчиками при объявлении конкурсов не проводились соответствующие экспертизы, отсутствовали проектно-сметные документации, в конкурсных документациях неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков для участия в государственных закупках.
К примеру, акиматом Сатпаева объявлен открытый конкурс на сумму 2,8 млрд тенге по содержанию автомобильных дорог города Сатпаева. Конкурс объявлен одним лотом, куда также входили работы по "обеспечению санитарии на площадях и скверах г. Сатпаева". Учитывая, что этот вид работ закупается непосредственно у лиц с инвалидностью, заказчик конкурса, ограничивая их доступ, незаконно объявил конкурс в общем порядке.
По протесту прокуратуры области проведение конкурса отменено с повторной публикацией открытого конкурса среди организаций инвалидов.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений органов прокуратуры является защита прав лиц с ограниченными возможностями, а также добросовестных поставщиков при участии в государственных закупках.
Таким образом, прокуратурой области восстановлены права неопределенного круга потенциальных поставщиков для участия в государственных закупках без каких-либо ограничительных мер со стороны заказчиков.
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11.04.2023, 16:55 4021
Нарушения по госзакупкам более чем на 17 млрд тенге выявили в Абайской области
Фото: Depositphotos
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Семей. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения по 304 госзакупкам на сумму 17,6 млрд тенге выявила в этом году прокуратура области Абай, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В текущем году выявлены нарушения по 304 госзакупкам на 17,6 млрд тенге. При этом предотвращено 55 незаконных закупок на сумму свыше 12,7 млрд тенге. К административной ответственности привлечено 10 лиц, в том числе 1 аким города районного звена, к дисциплинарной - 27 лиц, в том числе 2 акима поселков и 2 руководителя районных отделов", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре подчеркнули, что наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим способом проведения закупок, их объявлением без проектно-сметной документации, когда она обязательна, предъявлением завышенных требований, исключающих конкурентную среду.
Также выявлены факты неэффективного бюджетного планирования.
К примеру, при объявлении конкурса на средний ремонт дорог на 440 млн тенге в техспецификации отражен участок дороги, по которому уже запланирован ремонт АО "НК "ҚазАвтоЖол". По акту прокуратуры конкурс отменен, выделенные 294 млн тенге планируется перераспределить на другой, нуждающийся в ремонте участок дороги", - рассказали в прокуратуре.
В другом случае запланирован ремонт уличного освещения, где оно фактически отсутствует и требуется его устройство.
Данный конкурс отменен на стадии объявления, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алматы и Туркестанской области отменены госзакупки в общей сложности на 24 млрд тенге.
В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам. 56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге.
11.04.2023, 14:00 6831
Казахстану необходимо строительство АЭС - Саткалиев
Фото: pixabay.com
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства заявил, что Казахстану необходимо строительство атомной электростанции, передает корреспондент агентства.
Если мы говорим о необходимости снижения углеродного следа, обеспечении базовой электроэнергией на долгое время (…) Мы являемся номером один в мире по производству уранового концентрата, у нас развита урановая промышленность. Мы производим тепловыделяющие сборки, являемся экспортерами конечной продукции. С целью максимизации стоимости для РК, с целью замещения, в том числе угольной генерации, честно говоря, альтернативы нет", - заявил министр.
Он также сообщил, что были проведены предтендерные процедуры и компании направили необязывающие предложения. По его словам, сейчас рассматривается несколько заявок: французская компания, корейская компания. Также, заявил министр, есть предложения от китайских партнеров и российских партнеров.
Если говорить по опыту строительства и количеству в настоящий момент строящихся в мире блоков и эффективных станций, то именно по атомному острову есть определенное лидерство у компании Росатом. Если говорить про энергооборудование, то тут лидерами являются французские компании", - добавил он.
Ранее Саткалиев рассказал, почему АЭС планируют строить в Алматинской области.
Напомним, вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP).
В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии. В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
11.04.2023, 12:55 11506
На ремонт Экибастузской ТЭЦ собственник выделит 7,5 млрд - Минэнерго
Фото: ortcom.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, сколько средств будет направлено на ремонт Экибастузской ТЭЦ, передает корреспондент агентства.
По моей информации, 7,5 млрд тенге будут выделены собственниками данной станции для обеспечения текущего ремонта. Деньги, которые будут выделяться из бюджета, это будет уже капитальная модернизация, то есть вложения в актив. Они будут капитализированы, речь идет об увеличении стоимости актива. Практически это государственные инвестиции для обеспечения надежности теплоэнергоснабжения региона", - заявил он.
Ранее, в январе, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали за нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности и др.
Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
В течение зимы аварии на ТЭЦ не прекращались. Жители Экибастуза постоянно жаловались на холод в квартирах и требовали вновь ввести в городе режим ЧС. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жителям пообещали списать 70% платы, начисленной за услуги теплоснабжения в феврале, в связи с несоблюдением температурного режима.
11.04.2023, 12:44 12341
Саткалиев прокомментировал забастовку рабочих из Жанаозена Дополнено
Работникам предложено трудоустроиться в новую компанию на неменьшие оклады, но многие сотрудники отказались и решили пикетировать здание Минэнерго
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил, что бастующие требуют отменить тендер, проведенный компанией "Озенмунайгаз".
Сегодня в дополнение вчера прибывшим сотрудникам приехали еще рабочие, и требования стали уже более ясными. Речь идет об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз". То есть надо понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании", - рассказал министр в кулуарах правительства.
При этом он отметил, что согласно анализу тендерных процедур, проведенному "Самрук-Казына", тендер был проведен в соответствии с действующими правилами. Компания выиграла правомерно, причем с меньшей ценой.
Для решения данного вопроса на местах организовали предварительные переговоры с представителями рабочих специальностей, и всем им было предложено трудоустроиться в новую компанию на оклады не меньше, то есть там достаточно большие оплаты. Тем не менее многие сотрудники отказались от данного предложения и решили пикетировать здание Минэнерго. Разговор будет, все люди, которые ответственны за эти процедуры, будут на переговорах присутствовать. Все, что зависит от Министерства энергетики в рамках наших компетенций, будет сделано", - проинформировал Саткалиев.
По поводу жалоб на отсутствие условий труда, смертность среди рабочих, глава Минэнерго ответил, что по каждому случаю проводятся расследования. В условиях проведения конкурса обязательно ставится условие по качеству оборудования, количеству спецтехники, по квалификации персонала.
Я думаю, что все-таки здесь идет манипулирование информацией. Люди будут обеспечены работой, им достаточно только доброй воли с этим согласиться. Что касается временной продолжительной работы - речь идет о трудоустройстве в компанию "Озенмунайгаз". Процедура трудоустройства полностью согласована с общественным советом города Жанаозена, она регламентирована, абсолютно прозрачна. Там есть порядок, очередность. Нарушать этот порядок "Озенмунайгаз" не может, тогда это будет нарушением их социальных обязательств перед населением. Мы с нашей стороны сделаем все, чтобы обеспечить стабильность", - заверил министр.
Он также отметил, что данный пикет является организованным, люди приехали со спальными мешками и палатками.
Явно, их целью было привлечение внимания, к себе в том числе. Тут речь идет именно об их доброй воли. По моему мнению, это акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Путь может быть даже связан с препятствованием деятельности госоргана, когда наши сотрудники не могут зайти на работу", - высказал свое мнение Саткалиев.
Он отметил, что в случае необходимости он выйдет на переговоры к протестующим.
Если уровень решения этой проблемы будет уровнем министра или правительства, то соответствующий уровень диалога будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога сотрудниками компетентных уполномоченных органов. Если потребуется мой выход, я, безусловно, выйду. Мы уже взяли на себя максимальную ответственность", - ответил министр журналистам.
Вместе с тем глава Минэнерго ответил на вопрос о планах урегулирования разности в окладах нефтяников в зависимости от региона.
Разница в зарплатах есть. В прошлом году достаточно большая работа была проделана правительством в части выравнивания данных уровней заработных плат. Причем мы говорим не только о сотрудниках нефтяных компаний. Профессионалам подняли зарплату от 25 до 40%. Есть нормативы и социальная ответственность бизнеса. Такая проблема есть, и ее надо решать", - прокомментировал он.
Напомним, приехавшие из Жанаозена утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Дополнено, 11.04.2023, 15.53:
Информацию о предложении трудоустройства подтвердили в Минэнерго РК.
Бывшим работникам компании с 1 апреля 2023 года было предложено трудоустройство в другие компании (ТОО "Кезби" и компания "Ai-Bis") с сохранением заработных плат в среднем по 700 тыс тг., соцпакета и условий труда. Но экс-работники отказываются и хотят трудоустройства в штат АО "Озенмунайгаз", - говорится в официальном комментарии ведомства.
Министерство энергетики РК считает, что данный вопрос должен решаться в рамках правового поля с учетом трудового законодательства и правил закупок ФНБ АО "Самрук Казына".
11.04.2023, 12:30 10416
Токаеву доложили о принимаемых мерах по противодействию коррупции в Казахстане
Президент поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц
Фото: Акорда
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.
По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.
Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. В текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.
Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.
Ранее Токаев поручил новому главе Антикора выявлять высокопоставленных коррупционеров.
10.04.2023, 18:16 41691
Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры
Между Казахстаном и Азербайджаном сформирована солидная договорно-правовая база
Фото: Акорда
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов лидеры двух стран провели беседу в узком составе.
Затем президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух государств.
Стороны обстоятельно обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.
Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское и близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном сформирована солидная договорно-правовая база.
В прошлом году мы подписали декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также Комплексную программу развития сотрудничества до 2026 года. Сегодня также будет принят ряд важных документов. Более того, в рамках Вашего визита мы закрепляем учреждение Высшего Межгосударственного Совета, что несомненно придаст мощный импульс двусторонним отношениям", - заявил глава государства.
Президенты с удовлетворением констатировали существенное продвижение двух стран в торгово-экономическом взаимодействии. Объем двустороннего товарооборота вырос на 40%, достигнув полумиллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев считает, что по мере полноценного раскрытия экономического потенциала Казахстана и Азербайджана этот показатель может быть увеличен до 1 миллиарда долларов.
Глава государства обратил внимание, что особую роль в укреплении казахстанско-азербайджанских отношений играет взаимодействие в области культуры.
Хочу особо подчеркнуть договоренность о проведении декад культур двух стран. Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году. Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа", - сообщил президент.
По его словам, еще одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран является дар казахского народа Азербайджану - Центр детского творчества имени Курмангазы в Физули.
Мне сообщили, что строительство данного объекта ведется достаточно быстрыми темпами. Думаю, в самое ближайшее время мы сможем увидеть начало функционирования этого важного объекта. Мы твердо намерены и далее всячески развивать всесторонние гуманитарные контакты и обогащать сокровищницу общих духовно-культурных ценностей", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Ильхам Алиев вновь выразил признательность Касым-Жомарта Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное традиционное гостеприимство казахского народа.
Отношения между нашими народами имеют большую историю, и эти отношения всегда были братскими. И сегодня на этом прочном фундаменте мы строим наше будущее. Все сферы сотрудничества, которые мы с Вами уже обсудили, имеют огромный потенциал. Считаю необходимым отметить, что сотрудничество в гуманитарной сфере имеет первостепенное значение. То, что будут организованы дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, будет еще больше сближать наши народы, еще больше раскрывать глубокую историю и богатую культуру наших народов. Мы считаем, что именно гуманитарный трек - это та основа, на которой строятся наши межгосударственные отношения. Безусловно, есть очень много сфер, которые представляют взаимный интерес. Мы на самом деле выходим на качественно новый уровень взаимодействия и союзничества", - подчеркнул президент Азербайджана.
Лидер Азербайджана отметил, что сегодня был проведен обстоятельный разговор по широкой повестке двусторонних отношений и международной проблематике.
По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали совместное заявление и протокол о создании высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
В рамках официального визита президента Азербайджана в Астану были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между некоммерческим акционерным обществом "Фонд Отандастар" Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;
- Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ);
- Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;
- Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.
Напомним, президент Азербайджана прибыл в Акорду.
10.04.2023, 17:28 42771
Эксперты ВОЗЖ оценят эффективность ветслужбы Казахстана
Делегация включает высококвалифицированных специалистов
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Всемирной организации здоровья животных прибыли в Казахстан для оценки эффективности ветеринарной службы и программы контроля и борьбы с ящуром и классической чумой свиней, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Подчеркивается, что делегация включает высококвалифицированных специалистов, представляющих шесть стран мира.
По данным МСХ, приезд экспертов ВОЗЖ является итогом серьезной системной работы ветеринарной службы Казахстана по получению статуса благополучия с вакцинацией северо-западных и центральных областей. Наличие статуса позволит нашим фермерам экспортировать свою продукцию и поспособствует развитию животноводства страны.
В рамках визита запланировано посещение фермерских и личных подсобных хозяйств, убойных пунктов в различных регионах Казахстана, а также инспектирование ветеринарных лабораторий, национального референтного центра и противоэпизоотического отряда", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что для обеспечения эпизоотического благополучия в стране проводится системная работа по реформированию системы ветеринарии. Проведен аудит и анализ ветеринарной службы, выработаны меры по совершенствованию отрасли.
Ежемесячно в каждом регионе организуются тренинги по заболеваниям, характерным для данной области. Специалистов обучают навыкам полевой работы, развертыванию и организации ликвидационных работ, установлению границ неблагополучного пункта и проведению в нем оздоровительных мероприятий", - сообщили в ведомстве.
Также для профилактики распространения ящура ежегодно области обеспечиваются вакциной. В 2022 году было приобретено 70 млн доз препарата против ящура.
Подчеркивается, в конце марта текущего года Всемирная организация здоровья животных переподтвердила статус 5 юго-восточных зон нашей страны, свободных от ящура с вакцинацией. В списке Алматинская, Жетысуская, Восточно-казахстанская, Абайская. Кызылординская, Туркестанская и Жамбылская области.
Ранее сообщалось, что вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана.
10.04.2023, 13:27 46926
Более 500 новых школ планируется открыть в Казахстане в ближайшие три года
Это позволит решить проблему трехсменных школ
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Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос перегруженности школ и педагогов, а также проблему трехсменного обучения обсудил с руководством Алматинской области заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов во время рабочей поездки в регион.
На сегодняшний день в области проживает свыше 1,5 млн человек, причем более 1,2 млн из них - сельские жители. Из-за миграции и высокого уровня рождаемости особый перегруз испытывает сфера образования: треть всех трехсменных школ республики находится в Алматинской области. Актуальной проблемой остается дефицит педагогов. Всего в Казахстане не достает 3550 учителей, в Алматинской области - 375, и эта цифра ежегодно увеличивается", - сообщает сайт главы правительства.
На встрече с учителями был поднят вопрос перегруженности современного педагога - тестирования, дополнительное образование, работа с отстающими учениками, проектные работы, проведение олимпиад, а у многих еще и классное руководство. Также имеется недооснащенность кабинетов математики, физики, химии и биологии.
По словам Кульгинова, проблему трехсменных школ планируется решить в течение 3 лет за счет национального проекта "Комфортная школа", а также Фонда поддержки инфраструктуры образования, республиканского и местного бюджетов.
В Алматинской области планируется открыть свыше 60 новых школ на 130 тысяч ученических мест. Всего в республике в течение трех лет будет построено более 500 школ, что позволит закрыть вопрос по 52 аварийным и 140 трехсменным учебным заведениям, говорится в информации.
Опытные педагоги, обращаясь к главе государства, отмечали, что квалификационное тестирование учителей необоснованно сложное, поэтому Министерство просвещения пересмотрит его содержание. Однако необходимо найти баланс в этом вопросе, так как главной задачей является повышение качества обучения детей в сельских школах до уровня городских", - сообщил Кульгинов.
Также, по его словам, важное значение имеет организация бесплатного горячего питания для школьников начального звена. Ученики 1-4-х классов школ Алматинской области будут обеспечены обедами с 1 сентября 2023 года.
В рамках поручения главы государства в предвыборной платформе партии Аманат закреплено, что со следующего года будут увеличиваться подъемные пособия для педагогов, которые поедут в сельскую местность: с 1,5-2 млн до 10 млн, также будет оказана помощь с жильем. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разрабатывает проект, согласно которому 50% стоимости жилья планируется субсидировать за счет государства. Когда программа будет принята, ее условия станут хорошей мотивацией для молодых кадров ехать в села", - отметил вице-премьер.
Напомним, в минувшем году в Казахстане утвердили национальный проект "Комфортная школа". Его целью является ликвидация аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования.
В 2022 году текущий дефицит ученических мест составлял 270 тысяч мест, из них по городу - 174 тысячи мест, по селу - 96 тысяч мест.
Наиболее острая ситуация наблюдается в пяти регионах: Туркестанская, Алматинская области и города Астана, Алматы, Шымкент, где дефицит ученических мест составляет 59% (159 тысяч мест) от общего показателя.
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