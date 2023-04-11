В Улытауской области предотвратили необоснованное расходование 9 млрд тенге

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Жезказган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За истекший период 2023 года прокурорами Улытауской области внесено 8 актов, отменено 29 конкурсов на 9 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной - 4, - За истекший период 2023 года прокурорами Улытауской области внесено 8 актов, отменено 29 конкурсов на 9 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 9 должностных лиц, к административной - 4, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Как показал анализ, заказчиками при объявлении конкурсов не проводились соответствующие экспертизы, отсутствовали проектно-сметные документации, в конкурсных документациях неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков для участия в государственных закупках.





К примеру, акиматом Сатпаева объявлен открытый конкурс на сумму 2,8 млрд тенге по содержанию автомобильных дорог города Сатпаева. Конкурс объявлен одним лотом, куда также входили работы по "обеспечению санитарии на площадях и скверах г. Сатпаева". Учитывая, что этот вид работ закупается непосредственно у лиц с инвалидностью, заказчик конкурса, ограничивая их доступ, незаконно объявил конкурс в общем порядке.





По протесту прокуратуры области проведение конкурса отменено с повторной публикацией открытого конкурса среди организаций инвалидов.





Отмечается, что одним из приоритетных направлений органов прокуратуры является защита прав лиц с ограниченными возможностями, а также добросовестных поставщиков при участии в государственных закупках.





Таким образом, прокуратурой области восстановлены права неопределенного круга потенциальных поставщиков для участия в государственных закупках без каких-либо ограничительных мер со стороны заказчиков.