В Верховном суде рассказали, какое наказание может ждать веселившихся во время зарубежной стажировки магистрантов

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Фигуранты видеоролика из зарубежной стажировки магистрантов Академии правосудия являются сотрудниками различных министерств и ведомств, передает Kazakhstan Today.

Касательно видеоролика, размещенного 13 января 2020 года в сети YouTube, сообщаем, что в Академии правосудия при Верховном суде создана комиссия по проверке поведения магистрантов во время стажировки за рубежом в ноябре 2019 года. Рекомендация Комиссии по итогам проверки будет основанием для решения вопроса о применении к нарушителям мер дисциплинарного взыскания. При подтверждении и отчислении магистрантов из Академии с них будут взысканы все затраченные государством средства на их обучение, включая бюджетные расходы, связанные с этой стажировкой", - сообщила пресс-служба Верховного суда РК.

В суде отметили, что ряд должностных лиц, которые были ответственны за учебную работу и организацию прохождения стажировки, в настоящее время в Академии не работают.

В частности, с 14 января текущего года - вице-ректор по учебной и научной работе Н.Р. Раззак, исполнявшая обязанности ректора Академии до 9 октября 2019 года; с 3 декабря 2019 года - ведущий научный сотрудник по вопросам международного сотрудничества А.К. Абикеева; с 12 декабря 2019 года - главный эксперт Института послевузовского образования Л.Е. Толеп.

В октябре 2019 года ректором назначена З.Х. Баймолдина.

Для сведения важно отметить следующее. Первое. Фигуранты видеоматериала поступили в Академию 2 года назад. Они являются сотрудниками различных госорганов, в основном министерств и ведомств. Второе. Учёба и диплом Академии не гарантируют автоматического поступления магистрантов на судейские должности. Они, как и другие кандидаты, проходят все предусмотренные законом конкурсные процедуры, проводимые Высшим судебным советом. Третье. Если раньше конкурс успешно проходил каждый 4-й кандидат и становился судьёй, то с 2019 года, после введения жёстких фильтров отбора, конкурс успешно проходит каждый 20-й претендент", - подчеркнули в пресс-службе.

В ближайшее время общественность будет проинформирована о результатах проверки и принятых ректором Академии решений, заверили в Верховном суде.

Напомним, ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей пьют алкоголь, танцуют и веселятся . По сообщению автора, именно так проходила почти двухнедельная стажировка магистрантов Академии правосудия в Германии.

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