Академия правосудия изучает видео с зарубежной стажировки будущих судей

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Академия правосудия при Верховном суде начала проверку распространяемых в соцсетях видеороликах со стажировки магистрантов в Германии, где они распивают спиртные напитки, передает Kazakhstan Today.

Академия правосудия при Верховном суде Республики Казахстан сообщает о том, что создана комиссия по изучению и разбирательству видеоматериала, размещенного 13 января 2020 года в сети YouTube на канале "БАСЕ". По итогам рассмотрения комиссия примет соответствующее решение, о чем общественность будет проинформирована", - заявили в ведомстве.





Ранее на YouTube появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей пьют алкоголь, танцуют и веселятся. По сообщению автора, именно так проходила почти двухнедельная стажировка магистрантов Академии правосудия в Германии.

На кадрах вы видите будущих судей. Завтра эти молодые люди будут сажать и штрафовать граждан Казахстана. По данным источника, приславшего видеоматериалы, магистранты Академии правосудия при Верховном суде РК проходили стажировку в Германии. В университете города Висмар эти так называемые магистранты проходили практику с 3 по 15 ноября 2019 года", - говорится в видеоролике.

Также сообщается со ссылкой на источник, что "они не только распивали спиртные напитки, но и устраивали оргии, а вместо учебы катались по Европе".

При этом отмечается, что на практику каждого из магистрантов государство выделило более 500 тыс. тенге, без учета проживания и перелета.

Уже в этом году многие из них будут носить мантии и выносить приговоры", - заключает автор видеоролика.

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