В водохранилищах Казахстана собрали более 75 млрд кубометров воды

На 4 млрд кубометров больше воды, чем в прошлом году, направлено в озеро Балхаш с начала 2024 года

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в водохранилищах Казахстана был собран рекордный объем воды - более 75 млрд кубометров. Из них более 12 млрд кубометров - паводковая вода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Правильное распределение паводковой воды позволило не только наполнить водохранилища, но и направить воду в реки и озера, столкнувшиеся в последние годы с высыханием, лиманы, природные пастбища и другие объекты.





С начала года в озеро Балхаш поступило 15,4 млрд кубометров воды, что на 4 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Из них во время паводка поступило 3,3 млрд кубометров. В Каспийское море с начала года поступило 17 млрд кубометров воды. Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды.





Во время паводка 80 млн кубометров воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Из области Улытау в Кызылординскую область было направлено 839 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода через реку Сарысу достигла озерных систем Кызылординской области.





На юге страны благодаря водной дипломатии, четкому распределению воды и внедрению водосберегающих технологий также удалось улучшить водный баланс. В Северное Аральское море в этом году направлено около 2,5 млрд кубометров воды, что более чем на 400 млн кубометров больше, чем в 2023 году. При этом применение водосберегающих технологий позволило аграриям Кызылординской области сэкономить 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал", - отметили в министерстве.





В общей сложности с начала года в озерные системы Кызылординской области направлено более 4,7 млрд кубометров воды. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил порядка 4,3 млрд кубометров.





В распределении водных ресурсов мы всегда ищем правильный баланс между потребностями экономики и поддержанием экосистем водных объектов. В этом году была проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов без ущерба для аграриев и других водопользователей. Например, в минувший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд кубометров воды. В будущем работа в этом направлении будет улучшена. В том числе за счет создания новой нормативно-правовой базы, отдающей приоритет грамотному управлению и потреблению воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.