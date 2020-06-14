Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области о дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области №14 от 12 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Согласно постановлению в Восточно-Казахстанской области карантин продлен до 1 июля. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции и уровнем прироста заболеваемости COVID-19.
В городе Семее:
- сокращено время работы с 10.00 до 17.00 объектов торговли непродовольственными товарами и с 08.00 до 20.00 - объектов торговли продовольственными товарами;
- сохранен запрет для объектов оптово-розничной и (или) розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 квадратных метров;
- сокращено время работы с 09.00 до 17.00 универсальных и непродовольственных рынков;
- cохранено ограничение для кинотеатров (кинозалов) и театров по заполняемости не более 50% посадочных мест;
- сокращено время работы бань, саун с 09.00 до 18.00;
- сокращены ограничения для объектов общественного питания по заполняемости и одновременном нахождении посетителей не более 50% от общей проектной вместимости, а также на открытых площадках;
- сокращено время работы спортивных объектов всех форм собственности (фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы) с 10:00 до 20:00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
- запрещены ночные клубы (дискотеки), бары, кальянные, караоке;
- сокращено время работы ЦОНов с 10.00 до 18.00;
- сохранить ограничение деятельности религиозных объединений и объектов религиозного поклонения и заполняемостью молебенных и других обрядовых залов не более 50% от вместимости.
Запрещено проведение массовых (коллективных) мероприятий.
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