В Восточно-Казахстанской области в этом году завершат строительство двух современных школ

В конце прошлого года в рамках плана были полностью завершены работы по строительству пяти школ

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный проект "Комфортная школа", инициированный в рамках поручения президента, стал важным шагом в модернизации образовательной инфраструктуры страны. В Восточно-Казахстанской области по этому проекту запланировано строительство семи новых комфортных школ общей вместимостью три тысячи мест, сообщили в акимате ВКО.





Цель инициативы - не только повышение качества образования, но и создание комфортной среды для учеников и педагогов. В конце прошлого года в рамках плана были полностью завершены работы по строительству пяти школ на 2100 мест в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске (на улицах Увалиева и Тимофеева), а также в поселке Белоусовка Глубоковского района. Три из них были возведены, чтобы решить проблему нехватки мест для учеников. Две другие (школа № 12 в Риддере и школа № 4 имени Шакарима в Шемонаихинском районе) - заменили старые, аварийные здания", - сообщил заместитель акима области Ербол Нургалиев.





Для передачи новых школ на баланс местных исполнительных органов создана приемочная комиссия, которая проводит соответствующие проверки. Сейчас управление образования ВКО занимается организацией учебного процесса в этих школах.





Кроме того, в этом году планируется завершить строительство еще двух современных школ на 900 мест - одной в Усть-Каменогорске на проспекте Есенберлина и одной в поселке Опытное поле Глубоковского района. Эти школы также помогут решить проблему перегруженности учебных заведений.





На данный момент степень готовности школы на проспекте Есенберлина составляет 52%, а в селе Опытное поле - 69%", - пояснил заместитель акима области.





Новые школы отличаются современным дизайном, увеличенной площадью и удвоенным количеством технологического оборудования. В них предусмотрены специализированные кабинеты, STEM-лаборатории, классы робототехники, интерактивные доски, коворкинг-зоны и актовые залы с LED-экранами. Для младших и старших классов выделены отдельные спортивные залы.





На территории школ обустроены футбольные поля, беговые дорожки, универсальные спортплощадки, игровые зоны и площадки для начальной военной подготовки.





Одной из ключевых особенностей новых школ является зонирование: для младших и старших классов предусмотрены отдельные входы, что позволяет избежать скопления учащихся в коридорах, снизить нагрузку на входные группы", - отметил Ербол Нургалиев.





Для детей с особыми образовательными потребностями созданы специальные условия: установлены пандусы, лифты, тактильные указатели, оборудованы просторные инклюзивные классы и отдельные туалетные комнаты.





Учебные заведения оснащены современными системами видеонаблюдения, контроля доступа и передовыми противопожарными системами.





К учебным заведениям подведена современная инфраструктура - безопасные подъезды, парковочные зоны, освещенные тротуары и пешеходные переходы.