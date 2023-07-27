В зеленом поясе Астаны высадят полмиллиона деревьев и кустарников

Фото: primeminister.kz

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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане увеличат количество насаждений зеленого пояса и построят канализационное очистное сооружение (КОС-2). Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совершили облет приграничных территорий города.





По данным пресс-службы правительства, в ходе облета были уточнены объемы озера Майбалык, Преображенского гидроузла и др.





С учетом ввода в эксплуатацию новой станции питьевой воды (НФС-3) и увеличения объема водопотребления увеличился объем сброса воды в город. Мощности очистного сооружения (КОС-1) недостаточно, поэтому осенью текущего года начнется строительство второго канализационного очистного сооружения (КОС-2). Мощность данного сооружения составит почти 200 тысяч м3 в сутки.





Также во время облета был посещен питомник ТОО "Астана-Зеленстрой". Площадь питомника - почти 350 га, там выращивают саженцы различных пород деревьев. Питомник ежегодно может выдавать 30 тысяч штук посадочного материала. Планируется, что с 2025 года количество будет увеличено до 100 тысяч саженцев древесных пород, 45 тысяч кустарников с закрытой корневой системой и 300 тысяч кустарников с открытой корневой системой.





Также ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в текущем году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тысяч зеленых насаждений (деревья, кустарники и др). Еще столько же - в самом городе. Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тысяч га. Произрастает более 11,5 млн деревьев и 2 млн кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.





Напомним, 11 июля на совещании по вопросам развития столицы президент высказался о зеленом поясе Астаны.





Что касается зеленого пояса вокруг Астаны: просто залысина. Здесь работа ведется крайне неудовлетворительно. И мы это ощущаем, живя в городе. А это такая степная зона. Этим надо заниматься обязательно. Администрации президента надо взять на контроль этот вопрос, будем следить за этой работой. Правительство обязательно должно подключиться", - сказал глава государства.



