11.07.2023, 13:38 47131

Токаев поручил усилить контроль в отрасли строительства в столице  Дополнено

Он поручил разобраться с участившимися случаями точечной застройки и незаконным собором средств дольщиков
Токаев поручил усилить контроль в отрасли строительства в столице
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития Астаны поручил упорядочить строительство жилья в столице.

На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем. Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан. Из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы", - заявил президент РК.


Он отметил, что с учетом высоких темпов строительства в Астане на эту сферу выделяются значительные финансовые средства.

Поэтому наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям", - подчеркнул Токаев.


Глава государства отметил, что "подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности".

Сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев", - сказал Токаев.


Он подчеркнул, что во всех сферах, в том числе и в строительстве, должны соблюдаться закон и порядок.

В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли", - сказал президент.


Кроме того, он остановился на проблеме ветхих и аварийных домов в городе. Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы.

Многие жители живут в аварийных домах. Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Конечно, это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет", - сказал президент.


Он отметил необходимость задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков.

Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега - старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны. Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья", - отметил Токаев.


По его словам, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города.

Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания - это не наш путь. Надо "выравнивать" ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества", - добавил глава государства.


Также президент РК поручил принять меры для формирования единого архитектурного облика столицы.

Разработанный единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика. Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики. Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед", - сказал Токаев.


Он отметил, что новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков.

Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық. Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы. Стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы", - заявил глава государства.


Важно также уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи.

Ранее мною было поручено серьезно заняться благоустройством набережной реки Есиль, территории ЭКСПО и других районов города. Выработайте новое видение в этом направлении с привлечением авторитетных местных и мировых экспертов, урбанистов. В то же время в столице перестали возводить уникальные объекты: слишком увлеклись жилищным строительством. В свое время бизнесом были построены такие знаковые комплексы, как "Абу-Даби Плаза", "Хан Шатыр", Talan Towers, которые сегодня выступают символами Астаны. Акимату нужно вновь использовать такой подход и задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города", - заявил президент.


Также глава государства отметил, что огромное значение имеет озеленение города.

С этим в Астане у нас проблемы. Не хватает зеленых насаждений даже на проспекте Мәңгілік ел, что уж говорить о других улицах. Нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт", - сказал Токаев.


Он предложил использовать опыт Канады. По его мнению, к озеленению следует активнее привлекать застройщиков.

Полгода назад я поставил перед акиматом задачу в течение 5 лет превратить Астану в город-сад. Конкретных шагов в этом направлении все еще недостаточно. Вашим советником назначен опытный специалист Ерлан Нысанбаев. Будем надеяться, у него получится справиться с этой задачей. Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году", - сказал президент.


Глава государства поручил правительству совместно с акиматом разработать необходимые нормы и правила, которые позволят урегулировать вопросы облика и благоустройства столицы.

Вместе с тем в новом генеральном плане Астаны нужно представить целостное и сбалансированное видение развития города", - распорядился президент.


Дополнено 11.07.2023, 15.00

В ходе совещания глава государства подчеркнул, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы. На совещании в январе я поручал ускорить завершение реализации проекта LRT. Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта", - заявил президент.


Он подчеркнул, что определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы все еще нет.

Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города. Рост миграции также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере", - отметил глава государства.


По его словам, ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы.

Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

новости по теме

26.07.2023, 19:35 10501

КГД напоминает: в Казахстане запрещено принимать оплату мобильными переводами   

Мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка
КГД напоминает: в Казахстане запрещено принимать оплату мобильными переводами
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принимать оплату за товар или услуги через мобильные переводы в Казахстане запрещено. Есть соответствующий приказ министра финансов, сообщает "Хабар 24".

Не смотря на это, предприниматели продолжают использовать такой способ расчетов. Некоторые даже отказываются предоставлять терминал, ссылаясь на его поломку.

По Налоговому кодексу все денежные взаиморасчеты в Казахстане должны вестись с помощью контрольно-кассовых машин. Мобильные платежи разрешены по QR-коду в приложении банка.

За не применение контрольно-кассовых машин предусмотрен штраф. Как отметили в КГД, в рамках гражданского контроля любой налогоплатильщик может заснять на видео факт оплаты переводом и передать эти данные в комитет.


Ранее в Комитете государственных доходов назвали проблемой осуществление деятельности без регистрации и прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников. Комитетом с этого года начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

В Казахстане с 2024 года запустят автоматизированную систему госконтроля бизнеса.
 
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Теги:товарыОплатаПереводы
26.07.2023, 14:15 16036

Президент Казахстана осудил сожжение Корана в ряде стран Северной Европы

Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями
Президент Казахстана осудил сожжение Корана в ряде стран Северной Европы
Фото: Depositphotos
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами, информирует Акорда.

Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий", - сообщает пресс-служба.


По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН", - добавили в пресс-службе президента.


Напомним, в конце июня полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана.
 
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Теги:ТокаевМнениевандализм
25.07.2023, 19:23 33301

Новые правила от МИОР: блогеры будут маркировать рекламу в своих постах

МИОР РК разработало правила маркировки онлайн-рекламы
Новые правила от МИОР: блогеры будут маркировать рекламу в своих постах
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МИОР РК разработало правила маркировки онлайн-рекламы. Маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

Согласно правилам, маркировка осуществляется в текстовом формате с возможностью ее четкой идентификации, содержит текстовое указание о том, что размещенный материал является рекламой.

Текстовое указание должно содержать одну из следующих формулировок:

  • "жарнама" - "реклама";
  • "жарнамалық материал" - "рекламный материал";
  • "серіктестік материал" - "партнерский материал";
  • "демеушілік материал" - "спонсорский материал";
  • "жарнама құқығында" - "на правах рекламы";
  • "демеушімен төленген" - "оплачено спонсором";
  • "PR құқығында" - "на правах PR".

Напомним, 10 июля президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону. Он направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах". Кроме того, в рамках закона будут приняты необходимые меры по снижению тенденций теневой экономики и борьбе с онлайн-мошенничеством. Другими словами, ответственность в офлайн-жизни будет также предусмотрена и в онлайн-мире.
 
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Теги:блогерырекламамаркировка
25.07.2023, 15:04 39281

В Минобороны Казахстана внедряют новый формат боевой подготовки  

Министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном
В Минобороны Казахстана внедряют новый формат боевой подготовки
Фото: gov.kz
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслана Жаксылыкова доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров, сообщает Акорда.

Также министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов - места в высших учебных заведениях.

Фото: Акорда

Кроме того, почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.

Также президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.

Ранее Токаев подписал поправки в указ о службе госохраны.
 
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Теги:ТокаевМинобороныдоклад
25.07.2023, 12:49 43446

В Казахстане застройщиков могут обязать устанавливать базовые станции в больших помещениях

Установка базовых станций обеспечит постоянный доступ к интернету и связи
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сообщил, что застройщиков могут законодательно обязать устанавливать базовые станции в больших помещениях, передает корреспондент агентства.

В кулуарах правительства Мусин рассказал, что за рубежом все кто застраивает большие здания устанавливают indoor-оборудование - специальные базовые станции внутри помещения, так чтобы их клиенты имели постоянный доступ к интернету и связи. Операторы сотовой связи устанавливают стандартное оборудование.

В больших помещениях, отелях, бизнес-центрах, торговых сетях, должно быть такое оборудование. Наши строители на этом экономят, а мобильные операторы в проектировании не участвуют", - сказал министр.


В связи с этим планируется отработать с депутатами и включить в законодательство норму, которая обязывает строителей и архитекторов предусматривать соответствующие базовые станции внутри помещений, если оно свыше скольких-то тысяч квадратных метров.
 
25.07.2023, 11:27 45591

Токаев подписал поправки в указ о службе госохраны  Дополнено

Поправки введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы"
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.

В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны исключен Первый президент РК - Елбасы.

Служба государственной охраны Республики Казахстан непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов", - говорится в новой редакции указа.


Как следует из указа, задачами службы госохраны являются:

1) обеспечение безопасности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

2) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

3) охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

4) осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;

5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;

6) осуществление охраны эталонов государственного флага Республики Казахстан и государственного герба Республики Казахстан и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;

7) организация обеспечения президентской связью и др.

Поправки в указ о госохране введены в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Ранее сообщалось, что госохрана не будет отвечать за безопасность Елбасы.

Дополнено 25.07.2023, 15.40

Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе нижней палаты парламента Снежанна Имашева заявила, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев останется под защитой службы госохраны.

Первый президент Казахстана входит в число этих "других охраняемых лиц". Бывшие президенты в соответствии с законом "О президенте Республики Казахстан" подлежат охране. То есть в целом ничего не изменилось, а сам указ (об утверждении нового положения о СГО - ред.) изменился потому, что сейчас из нормативных правовых актов убираются формулировки "елбасы", "первый президент" и прочие. Это происходит в рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с конституцией и другими законами", - цитирует sputnik.kz Снежанну Имашеву со ссылкой на РИА Новости.

 
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Теги:НазарбаевБезопасностьГосохрана
25.07.2023, 10:35 46761

В Казахстане на программу развития сел в текущем году выделено около 200 млрд тенге

С момента реализации программы "Ауыл-Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 6,7 раза
В Казахстане на программу развития сел в текущем году выделено около 200 млрд тенге
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане развитие инфраструктуры сел осуществляется в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі". На текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге.

Мы ежегодно увеличиваем финансирование на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". За 3 прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Реализовано свыше 3,7 тыс. проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тыс. рабочих мест", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.


По его словам, в текущем году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 198,2 млрд тенге.

Будет реализовано почти 2 тыс. проектов в 800 населенных пунктах. Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Улытау. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов", - отметил премьер.


Он привел пример, что строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Улытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены.

В районе им. Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должно было быть завершено в прошлом году. Но, из запланированного объема введено в экспулуатациию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено.

Очень важно практично распределять средства в регионах. Надо исключать случаи, когда в одном районе реализуется несколько проектов, а в других - ни одного. При этом, развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. В последующем они должны привлекать жителей из близлежащих менее перспективных населенных пунктов", - подчеркнул глава правительства.


Он напомнил, что в текущем году была принята Концепция развития сельских территорий до 2027 года. В ее рамках проект "Ауыл - Ел бесігі" определен одним из основных инструментов по модернизации сельской инфраструктуры. К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.

В этой связи, Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов "Ауыл - Ел бесігі", Министерству финансов совместно с Министерством национальной экономики и акиматами областей проработать вопрос максимального финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" из республиканского и местных бюджетов.

Акимам областей поручено активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий. При этом особое внимание уделять развитию приграничных сел.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами областей принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий", - распорядился премьер.


Как сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в настоящее время в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, где проживают 7,5 млн сельских жителей или 38%. Из общего числа сел отобрано 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития, в которых 93% сельских жителей.

Напомним, в апреле правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий.
 
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Теги:ПрограммаРазвитиесельчане
24.07.2023, 19:38 57411

В Антикоре опровергли информацию о задержании заместителя акима ЗКО и экс-главы СПК "Акжайык"

Граждан просят доверять информации из официальных источников
В Антикоре опровергли информацию о задержании заместителя акима ЗКО и экс-главы СПК "Акжайык"
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых СМИ и telegram-каналах появилась информация о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык".

Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались. Вся актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и telegram-канале Антикора. Просим граждан доверять информации из официальных источников", - сообщили в перс-служба ведомства.


Ранее сообщалось, что межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу.
 
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Теги:ЗадержаниеопровержениеАнтикор

 

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