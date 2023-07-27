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Токаев поручил усилить контроль в отрасли строительства в столице Дополнено
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития Астаны поручил упорядочить строительство жилья в столице.
На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем. Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан. Из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы", - заявил президент РК.
Он отметил, что с учетом высоких темпов строительства в Астане на эту сферу выделяются значительные финансовые средства.
Поэтому наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям", - подчеркнул Токаев.
Глава государства отметил, что "подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности".
Сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что во всех сферах, в том числе и в строительстве, должны соблюдаться закон и порядок.
В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли", - сказал президент.
Кроме того, он остановился на проблеме ветхих и аварийных домов в городе. Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы.
Многие жители живут в аварийных домах. Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Конечно, это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет", - сказал президент.
Он отметил необходимость задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков.
Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега - старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны. Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья", - отметил Токаев.
По его словам, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города.
Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания - это не наш путь. Надо "выравнивать" ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества", - добавил глава государства.
Также президент РК поручил принять меры для формирования единого архитектурного облика столицы.
Разработанный единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика. Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики. Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед", - сказал Токаев.
Он отметил, что новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков.
Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық. Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы. Стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы", - заявил глава государства.
Важно также уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи.
Ранее мною было поручено серьезно заняться благоустройством набережной реки Есиль, территории ЭКСПО и других районов города. Выработайте новое видение в этом направлении с привлечением авторитетных местных и мировых экспертов, урбанистов. В то же время в столице перестали возводить уникальные объекты: слишком увлеклись жилищным строительством. В свое время бизнесом были построены такие знаковые комплексы, как "Абу-Даби Плаза", "Хан Шатыр", Talan Towers, которые сегодня выступают символами Астаны. Акимату нужно вновь использовать такой подход и задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города", - заявил президент.
Также глава государства отметил, что огромное значение имеет озеленение города.
С этим в Астане у нас проблемы. Не хватает зеленых насаждений даже на проспекте Мәңгілік ел, что уж говорить о других улицах. Нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт", - сказал Токаев.
Он предложил использовать опыт Канады. По его мнению, к озеленению следует активнее привлекать застройщиков.
Полгода назад я поставил перед акиматом задачу в течение 5 лет превратить Астану в город-сад. Конкретных шагов в этом направлении все еще недостаточно. Вашим советником назначен опытный специалист Ерлан Нысанбаев. Будем надеяться, у него получится справиться с этой задачей. Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году", - сказал президент.
Глава государства поручил правительству совместно с акиматом разработать необходимые нормы и правила, которые позволят урегулировать вопросы облика и благоустройства столицы.
Вместе с тем в новом генеральном плане Астаны нужно представить целостное и сбалансированное видение развития города", - распорядился президент.
Дополнено 11.07.2023, 15.00
В ходе совещания глава государства подчеркнул, что на качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы. На совещании в январе я поручал ускорить завершение реализации проекта LRT. Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта", - заявил президент.
Он подчеркнул, что определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы все еще нет.
Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города. Рост миграции также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере", - отметил глава государства.
По его словам, ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы.
Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль", - добавил Касым-Жомарт Токаев.