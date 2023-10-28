В Жетысуской области увеличилось количество туристов

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Талдыкорган. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по развитию туризма в Жетысуской области, сообщает пресс-служба - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по развитию туризма в Жетысуской области, сообщает пресс-служба Акорды





По словам заместителя акима области Рустама Али, в регионе отмечается рост основных показателей в отрасли туризма. За последние три года количество туристов, посещающих регион, увеличилось вдвое, а объем услуг в этой сфере вырос до 16 миллиардов тенге.





Для придания импульса развитию данной отрасли реализуется ряд инфраструктурных проектов.





На сегодняшний день приняты меры по обеспечению транспортной доступности побережья озера Алаколь. В прошлом году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, налажено регулярное воздушное сообщение. В этом году по маршруту Астана - Достык запущен поезд "Тальго" и завершена реконструкция автодороги Ушарал - Достык. В настоящее время ведутся работы по реконструкции автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск, прокладке высоковольтных электрических сетей в курортной зоне Алаколь.





Кроме того, разработан генеральный план туристско-рекреационной зоны "Балхаш". За счет бюджета на побережье протяженностью 16 километров будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, на общей площади 860 гектаров будут размещены зоны отдыха по 7 направлениям. Предусмотрено привлечение частных инвестиций до 30 миллиардов тенге. Также в следующем году планируется завершить реконструкцию дороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай, которая ведет к озеру.





Продвижение экологического туризма является приоритетом в Жонгар-Алатауском национальном природном парке и национальном природном парке "Алтын-Эмель". В этом году был открыт визит-центр Altynemel, а на территории Жонгар-Алатауского национального парка планируется реализовать 8 инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.





Предусмотрено строительство лыжно-биатлонного комплекса в Текели и ремонт дороги до водопада Бурхан-Булак.





В целом в области достаточно туристических объектов. Необходимо все это беречь и развивать на должном уровне. Туризм должен стать приоритетным направлением экономики области. Большое количество туристов окажет положительное влияние на развитие региона. Природа Жетысу прекрасна. Потенциал области в сфере туризма огромен", - сказал президент.