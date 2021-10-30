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В ЗКО назначен новый руководитель ДГД

29.10.2021, 21:06 51220
В ЗКО назначен новый руководитель ДГД
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 29 ОКТЯБРЯ - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекулы представил коллективу руководителя департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Бауыржана Айнабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бауыржан Айнабеков окончил Казахский ордена трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Алматинский университет непрерывного образования, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минфина.
 
Бауыржан Айнабеков трудовую деятельность начал в 1994 году в Налоговом комитете по Алматинской области налоговым инспектором. 
 
С 1995 года трудился на различных должностях в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов, в том числе и на руководящих позициях. 
 
С 2019 года по октябрь 2021 года являлся заместителем руководителя ДГД по Павлодарской области.
 
Абзал Бейсенбекулы пожелал Бауыржану Айнабекову успехов в достижении поставленных задач.
 

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Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ

30.10.2021, 12:18 2728
Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства конфисковало 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограммов семян моркови из Франции, зараженных опасной бактерией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, карантинный объект "Зебра Чип" представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей. 
 
Инфекцию обнаружили при попытке ввоза 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограммов семян моркови из Франции. 
 

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением лабораторной экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории, являющейся структурными подразделением ГУ "Республиканский центр карантина растений" имеющей аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025. Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов", - пояснили в ведомстве.

 
Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.
 

По всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы были переданы на рассмотрение в суд. Суд вынес постановление наложить административные штрафы и конфисковать зараженную продукцию.

 
Как пояснили в ведомстве, семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам занимающимся производством картофеля, которое в последствии может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля.
 
Напомним, в июне Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана. В продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. 
 

Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров

29.10.2021, 19:49 61426
Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с министром энергетики Магзумом Мирзагалиевым глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр энергетики доложил о срочных мерах, принятых для восполнения дефицита. Так, был перенесен на 2022 год срок проведения ремонта на Атырауском НПЗ. Кроме того, проведены переговоры с Министерством энергетики России, в результате которых было импортировано около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам Магзума Мирзагалиева, в настоящее время ситуация стабилизируется.
 
Руководитель профильного ведомства также представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.
 
Кроме того, глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые "серые" майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.
 
Президентом было поручено правительству ускорить эту работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые "белые" майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений.
 
Глава государства отметил, что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру энергетики предпринять все меры, необходимые для решения поставленных задач.
 

Более 2 млн 188 тыс. жителей Алматы прошли перепись населения

29.10.2021, 16:25 79408
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - В Алматы в ходе общенациональной переписи населения опрошены более 2 миллионов 188 тысяч респондентов. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента по городу Алматы Национального бюро статистики РК Айдар Абилдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день самый высокий охват по переписи зафиксирован в городе Алматы. Наш город в разрезе регионов на первом месте по охвату жителей, прошедших перепись. Уже опрошены 2 188 603 респондента, что составляет 109,1%", - сообщил Айдар Абилдабеков.

 
По данным сайта Национального бюро статистики РК, в мегаполисе по состоянию на 1 августа текущего года постоянно проживали 2 005 496 человек. Промежуточные итоги онлайн-переписи и опроса интервьюерами показали, что на данный момент число населения Алматы увеличилось.
 

Перепись позволяет узнать точную численность населения страны, сведения о его составе и об условиях жизни. По итогам их анализа можно будет судить о "качестве населения". Основной смысл переписи в том, что должен быть учтен каждый человек. От этого зависят жизненно важные решения. К примеру, где открывать новые поликлиники, школы, решится вопрос с транспортной инфраструктурой. Демографическую статистику используют и коммерческие компании", - добавил спикер.

 
Как сообщила пресс-службе департамента по городу Алматы Национального бюро статистики, с момента окончания онлайн-переписи 15 октября начали поступать многочисленные обращения от жителей с просьбой о возобновлении функции онлайн-опроса. В этой связи было принято решение о возобновлении функции прохождения переписи в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz с 21 октября. Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до конца переписи населения.
 

Город разделен на 327 инструкторских и на 2287 счетных участков. Каждый счетный участок закреплен за одним интервьюером. По охвату жителей только онлайн-переписью лидирует Ауэзовский район - 41,79%. Самый низкий охват онлайн-переписью в Бостандыкском районе - 24,09%. По второму формату - офлайн-переписи, лидерами стали Наурызбайский, Жетысуский, Алатауский, Турксибский районы, охватившие более 80% жителей своих районов", - сказал Айдар Абилдабеков.

 
Практически все районы города превысили текущую численность населения. При этом интервьюеры все еще продолжают переписывать жителей мегаполиса. 
 
Руководитель департамента по городу Алматы Национального бюро статистики РК поблагодарил граждан за проявленную активность и призвал не прошедших перепись принять участие в важнейшем мероприятии десятилетия.
 

Если к вам домой не смог попасть переписчик, то вы можете пройти перепись в онлайн-формате либо пригласить к себе интервьюера, позвонив в call-центр "1446". Перепись населения считается успешной, если она коснулась каждого. Это будет означать, что мы охватили всех жителей страны", - сказал Абилдабеков.

 
Отметим, что полученная информация после обработки станет основой для долгосрочного бюджетного планирования. Каждый гражданин, участвующий в национальной переписи населения, делает серьезный и ценный вклад в планирование и разработку социальных программ государства.
 
 

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