В ЗКО назначен заместитель акима региона

Фото пресс-службы акимата ЗКО

УРАЛЬСК. 23 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба акимата ЗКО, по согласованию с администрацией президента РК распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Темирхан Мендыгалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Темирхан Мендыгалиев родился в 1973 году. Образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Московский автомобильно-дорожный институт по специальностям "инженер", "инженер-механик".

В разные годы работал: токарем на Уральском заводе "Металлист"; ведущим, главным специалистом Уральского казенного предприятия "Оралавтожол"; начальником ПДУ №31 Западно-Казахстанского областного филиала "Казахавтодор".

Занимал ответственные должности в Западно-Казахстанском областном управлении автомобильных дорог комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Работал заместителем председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместителем председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол".

С 2020 года работал директором департамента государственного учета РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов".

Темирхан Мендыгалиев будет курировать вопросы строительства, транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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