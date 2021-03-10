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В ЗКО назначили заместителя акима

09.03.2021 14257
Уральск. 9 марта. Kazakhstan Today - 9 марта, распоряжением акима ЗКО и по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима области назначен Бакытжан Нарымбетов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Мой город", он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат Министерства информации и общественного развития РК.
 
Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году. Образование - высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, в 2012 году - Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан.
 
В разные годы работал:
 
- главным инспектором отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска;
 
- руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска;
 
- руководителем отдела внутренней политики Уральска;
 
- главный инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Западно-Казахстанской области;
 
- руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области;
 
- руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;
 
- заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства гражданского общества РК;
 
С января 2019 года занимал должность заместителя акима Уральска.
 

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