В ЗКО назначили заместителя акима

Уральск. 9 марта. Kazakhstan Today - 9 марта, распоряжением акима ЗКО и по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима области назначен Бакытжан Нарымбетов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Мой город ", он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат Министерства информации и общественного развития РК.

Бакытжан Нарымбетов родился в 1986 году. Образование - высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, в 2012 году - Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан.

В разные годы работал:

- главным инспектором отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска;

- руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска;

- руководителем отдела внутренней политики Уральска;

- главный инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Западно-Казахстанской области;

- руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области;

- руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

- заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства гражданского общества РК;

С января 2019 года занимал должность заместителя акима Уральска.

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