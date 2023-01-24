Вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана  

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году вакцинировать скот от ящура будут во всех регионах Казахстана. Ранее вакцинации подлежали только животные в 5 юго-восточных областях страны, рассказал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Аскар Жакупбаев в кулуарах после расширенного заседания коллегии министерства.









В прошлом году мы открыли один неблагополучный пункт в Карагандинской области, полностью провели необходимые мероприятия. 8 февраля он был ликвидирован. Для предотвращения распространения ящура провели вакцинацию северо-западных и центральных областей, на сегодня вакцинация полностью проведена. Подозрения на ящур у нас не наблюдаются", - рассказал глава комитета.





По его словам, в Кыргызстане, Узбекистане и Китае распространено заражение ящуром, поэтому в юго-восточных областях был создан так называемый буфер, где проводилась вакцинация животных. В этом году планируется вакцинировать скот по всей стране.





По его словам, соответствующее досье уже отправлено во Всемирную организацию здравоохранения животных. Весной в страну приедет миссия ВОЗЖ, а в мае на генеральной сессии организации будет принято решение об объявлении нашей страны благополучной по ящуру, сообщил Жакупбаев.





Спикер отметил, что сегодня экспорт мяса в Россию и Китай не производится, но в мае, после признания страны благополучной, мясо всех видов можно будет экспортировать.





По словам Жакупбаева, для владельцев скота вакцина будет бесплатной.





В прошлом году при проведении аукционов мы сэкономили 1,6 млрд тенге. Закупили всю вакцину, за счет этого создали резерв на первое полугодие. На первое полугодие мы готовы, у нас имеются бирки, контейнеры для взятия крови, все для диагностики и вакцина", - рассказал представитель МСХ.





Напомним, очаги ящура регулярно возникают в разных регионах Казахстана. Из-за вспышек заболевания в населенных пунктах приходится вводить карантин, а скот массово уничтожают.





Между тем в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.





В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.



