В Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов

Сегодня произошла знаковая встреча с участием председателя правления фармацевтической компании Fariman NASR Абдоррахима Мотаххари, председателя правления АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" Александра Ивановича Ильина и научно-производственного объединения "Казфармаком". Были заключены договоры о взаимном сотрудничестве, по проведению экспериментов в Иране, по лечению лейкоза КРС (крупного рогатого скота). Иранская сторона собирается создавать национальный проект по лечению этого заболевания. Также в рамках встречи был заключен договор о сотрудничестве и создании совместного казахстанско-британского предприятия, подписаны соответствующие документы. С помощью данного проекта мы планируем расширить отрасль производства ветеринарных препаратов в Казахстане с выходом на международный рынок", - заявил генеральный директор научно-производственного объединения "Казфармаком" Тимур Измайлов.
Как подчеркнул руководитель казахстанской компании, "с помощью наших препаратов (научно-производственного объединения "Казфармаком") мы ликвидировали вспышки особо опасных заболеваний как на территории Казахстана, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Результаты, которых мы достигли в лечении ряда заболеваний, не может повторить на сегодняшний день ни одна фармацевтическая компания в мире: лечение ящура, эктимы овец, лейкоза КРС, модулярного дерматита - список таких заболеваний достаточно большой, и результаты, которые мы показали в ряде стран, на данный момент уникальны. Испытания прошли на территории Казахстана, России, Украины, Беларуси, Болгарии, Турции, Узбекистана и Ирана, результаты везде положительные, эффект лечения был достигнут на 100%".
Со стороны Казахстана мы планируем вывести на рынок достаточно широкую линейку ветеринарных препаратов для обеспечения внутреннего рынка и для увеличения экспортного потенциала. Планируется экспорт в страны СНГ и дальнее зарубежье", - отметил глава "Казфармаком".
Произошло важное событие: мы договорились с компанией Fariman NASR, крупным производителем ветеринарных препаратов, о перспективном сотрудничестве. Это первый случай, когда фармацевтическая компания активно выступает в области развития и своего бизнеса, и научных исследований в сфере лечения новых заболеваний животных. Это важный момент, мы этому очень рады и выражаем благодарность Абдоррахиму Мотаххари за инициативу и поддержку", - заявил председатель правления АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", академик Александр Ильин.
Я надеюсь, что эти исследования помогут решить проблему здоровья животных и людей как в Казахстане, так и в Иране, а возможно, и в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах. Это как раз большая зона природных очагов заболеваний животных, таких как ящур, который к нам прилетает из Пакистана, также и в Иран, и другие виды заболеваний. Но, что очень важно, создается большой научный и исследовательский задел для изучения заболеваний, которые завозятся в нашу страну с новыми видами животных, новыми породами скота, и все это опять-таки направлено на борьбу с завезенными зоонозами. Такое взаимодействие с крупной фармкомпанией позволит ускорить вывод новых разработок на рынок, потому что, имея большую производственную фармацевтическую площадку, можно без труда вырабатывать и испытывать новые лекарственные средства в больших масштабах. То есть это новые перспективы, новые возможности, и я надеюсь, что о результатах, которые поступят в скором будущем, которые, я уверен, будут положительными, можно будет информировать людей, занимающихся и промышленным, и фермерским животноводством, и частным хозяйством", - заверил Александр Ильин.
Для меня большая честь, что я приехал в Казахстан. Года 3 назад я познакомился с господином Тимуром Измайловым, главой ТОО "Казфармаком". У Казахстана очень высокий потенциал, в частности у вашего научного центра, что разработал эти препараты, которые на самом деле оказались очень эффективными. В Иране даже не верили, что Казахстан достиг таких высот. Соответственно, мы взяли образцы, провели испытания и получили колоссальные, очень положительные результаты", - подчеркнул председатель правления фармацевтической компании Fariman NASR Абдоррахим Мотаххари.
По словам руководителя британской фармкомпании, "шаг, который мы совершили, говорит о том, что мы оказываем большую услугу не только животноводам в Иране, также в Казахстане и во всем регионе. Препараты, которые разработаны нами и в Казахстане, очень востребованы и на территории Ирана, и на территории Ближнего Востока".
Положительные стороны данного препарата очень впечатляют, и сегодня мы заключили договор с Национальным центром противоинфекционных препаратов. Результаты испытаний заключаются в том, что смертность среди крупного рогатого скота резко снизилась и выросла продуктивность: дойность среди КРС увеличилась от 15% до 20%", - отметил Моттаххари.
Еще одно из преимуществ препаратов, разработанных в Иране и в Казахстане, - их комбинация положительно влияет на жизнедеятельность животных и на качество человеческой жизни. Мы заключили трехсторонний договор с научным центром, ТОО "Казфармаком" и нашей компанией. В скором времени мы пригласим главу ветеринарной службы Ирана на переговоры в Казахстан, для того чтобы упростить процедуру регистрации препарата. В последней поездке президента Казахстана господина Токаева эти вопросы обсуждались между главами государств, что является хорошим полем для сотрудничества между нашими странами", - выразил уверенность председатель правления фармацевтической компании Fariman NASR.