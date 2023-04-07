Верховный муфтий рассказал президенту о благотворительных акциях в честь Рамазана

Президент высказал свои добрые пожелания всем мусульманам Казахстана по случаю священного месяца

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, сообщает Акорда





В ходе встречи президент высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан.





Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.





Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.





По словам верховного муфтия, ДУМК объявило этот год "Годом ислама и благополучного общества". В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.





Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.