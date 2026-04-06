Верховный суд разъяснил норму Конституции о запрете выселения из жилья без решения суда
Фото: Depositphotos
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда, член комиссии по конституционной реформе Асламбек Мергалиев разъяснил положения статьи 28 новой Конституции, согласно которой выселение из жилья возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. По его словам, норма направлена на усиление защиты прав собственников недвижимости.
Статья 28 новой Конституции закрепляет защиту прав собственников жилья. Принятая новелла ставит в абсолютный приоритет права законных владельцев недвижимого имущества, запретив их выселение либо лишение их жилья без наличия решения суда, вступившего в законную силу. Новая норма введена для гарантии защиты от произвольного выселения на самом высоком законодательном уровне - на уровне Конституции", - заявил Асламбек Мергалиев.
По его словам, это не новая практика.
И ранее законодательство прямо запрещало произвольное выселение. Аналогичные нормы уже многие годы закреплены в Гражданском кодексе (статья 188) и в законе "О жилищных отношениях" (статья 8). Любое принудительное выселение или лишение жилища (например, изъятие для госнужд, обращение взыскания на залог, договор найма) разрешается в судебном порядке", - отметил председатель Верховного суда.
Он пояснил, что суд не "разрешает жить", а проверяет, есть ли у человека законные основания находиться в этом жилье.
Необходимо понимать, что правом распоряжения жильем обладает только законный владелец, собственник помещения. Пользуясь таким правом, собственник может сдавать свое жилое помещение в аренду, установив в договоре аренды условия для выселения арендатора. В случае если арендатор нарушает нормы договора аренды, собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье", - подчеркнул Асламбек Мергалиев.
В целом, по его словам, в вопросах выселения сложилась стабильная судебная практика. Согласно судебной статистике, в 2025 году из 2,7 тыс. дел о выселении лишь 6%, или 160 дел, касались квартиросъемщиков.
Как правило, споры о выселении арендаторов нечасто доходят до суда, поскольку при соблюдении условий договора конфликты, как правило, не возникают. Собственники в свою очередь не ставят вопрос о выселении добросовестных арендаторов, выполняющих условия проживания. В случае нарушения условий договора аренды квартиросъемщиком суд принимает решение о выселении, а также удовлетворяет требования собственника о возмещении понесенных им расходов, в том числе юридических. Поэтому со вступлением в силу новой Конституции правовой неопределенности на практике не прогнозируется", - добавил председатель Верховного суда.
Он уточнил, что основные проблемы с защитой своих прав возникают в ситуациях, когда между сторонами отсутствует договор. В этом случае и собственнику, и проживающему сложно доказать свои требования.
Введение данной нормы в Конституцию направлено прежде всего на усиление защиты прав собственников недвижимости, обеспечение прозрачности сделок и повышение дисциплины на рынке жилья, в том числе сохранения стабильности договорных отношений", - заключил Асламбек Мергалиев.
Напомним, норма об обязательном судебном решении при выселении стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Некоторые пользователи выразили опасения, что после вступления новой Конституции в силу собственники не смогут оперативно выселять недобросовестных арендаторов и будут вынуждены ждать решения суда.
Как сообщалось ранее, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции. Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года.