Весной на воинскую службу в Казахстане призовут свыше 20 тысяч человек

Представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами

Фото: УВП Акмолинской области

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Весной на воинскую службу в Республике Казахстан призовут свыше 20 тысяч человек, - Весной на воинскую службу в Республике Казахстан призовут свыше 20 тысяч человек, информирует пресс-служба Министерства обороны РК.





До 30 июня текущего года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более двадцати тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 000, в Национальную гвардию - свыше 6500, в Пограничную службу КНБ около 3000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны - более 500 граждан", - сообщил на площадке СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил Казахстана Азамат Дусимов.





Он отметил, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.





Также представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.





Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал электронного правительства на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса", - добавил Азамат Дусимов.



