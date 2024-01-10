Весной начнется модернизация столичного аэропорта

Ожидается, что реализация мероприятий в рамках плана концепции позволит снизить общий уровень риска на опасных производственных объектах

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан разработало - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан разработало проект концепции развития государственной политики в области промышленной безопасности до 2030 года, передает корреспондент агентства.





Как отмечается в анализе текущей ситуации, число аварий на опасных производственных объектах не снижается. В ряде случаев причинами аварий служат превышение сроков эксплуатации оборудования, некачественное или несвоевременное его обслуживание и ремонт, непродуманные проектные и технические решения, крайне низкая технологическая и трудовая дисциплина, что наглядно выражается в нарушениях правил и приемов безопасного ведения работ, технологических регламентов и требований промышленной безопасности. Не на должном уровне находится система подготовки и переподготовки специалистов и персонала для опасных производственных объектов. Недостаточна роль науки в разработке способов повышения и поддержания состояния промышленной безопасности.





По данным МЧС, в разрезе по годам произошло следующее количество аварий:





в 2020 году - 28 аварий (пострадали 28 человек, из них со смертельным исходом - 13);





в 2021 году - 20 аварий (пострадали 19 человек, из них со смертельным исходом - 10);





в 2022 году - 28 аварий (пострадали 32 человека, из них со смертельным исходом - 15);





в 2023 году - 21 авария (пострадали 108 человек, из них со смертельным исходом - 56).





За последние десять лет (с 2014 по 2023 годы) зарегистрировано 244 аварии, из них: 40 - на объектах горной отрасли; 54 - на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы; 42 - объектах нефтяной отрасли, что составляет 55,7% от общего их количества.





Аварии произошли: 54 - на объектах, эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, 42 - в нефтегазовой отрасли, 40 - в горнорудной отрасли, 24 - в угольной отрасли, 21 - в газовой отрасли, 14 - в химической и нефтехимической отрасли, 13 - в металлургической отрасли, 13 - на объектах, ведущих взрывные работы, 12 - на объектах котельного хозяйства, 5 - на объектах по хранению растительного сырья, 3 - на объектах, эксплуатирующих магистральные газопроводы, 3 - на объектах использующие атомную энергию.





Ежегодно крупные аварии происходят на угольных шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" (ноябрь 2021 года - на шахте "Абайская", погибло 6 человек; ноябрь 2022 года - на шахте "имени Ленина", погибло 5 человек; августе 2023 года - на шахте "Казахстанская", погибло 5 человек; в октябре 2023 года - на шахте имени Костенко погибло 46 человек).





В настоящее время государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности за деятельностью опасных производственных объектов осуществляют 381 инспектор в области промышленной безопасности. Исходя из общего количество опасных производственных объектов, с целью их полного охвата, один инспектор ежегодно должен обследовать 570 объектов, что фактически на практике не представляется возможным, рассказали в МЧС.





Также отмечена обратная динамика сокращения количества инспекторского состава по отношению к ежегодному росту опасных производственных объектов. В 1991 году количество инспекторов составляло 1648 единиц, к 2014 году количество инспекторов было сокращено до 510 единиц, в 2020 году - до 449 единиц, в 2021 году - до 381 единицы (в 4,3 раза).





Кроме того, с 2017 года сокращены полномочия и возможности уполномоченного органа в области промышленной безопасности: ликвидирован Национальный научно-технический центр промышленной безопасности с 4 отраслевыми институтами в городах Атырау, Караганде, Усть-Каменогорске и Шымкенте; приватизирован Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности с численностью более 3 тысяч спасателей.





В сложившейся ситуации требуются совершенствование государственной политики в области промышленной безопасности, в целях последовательного снижения риска возникновения аварий на опасных производственных объектах", - отмечается в документе.





Основной задачей обеспечения промышленной безопасности является предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах.





При этом отмечается, что приоритетными направлениями совершенствования государственной политики в области промышленной безопасности определены:





совершенствование нормативно-правового регулирования и государственного управления в области промышленной безопасности;

совершенствование правовых механизмов ответственности владельцев опасных производственных объектов за нарушение требований промышленной безопасности;

разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на промышленных объектах и категорирования таких объектов;

совершенствование системы повышения квалификации в области промышленной безопасности;

совершенствование механизмов технического перевооружения опасных производственных объектов;

кадровое обеспечение деятельности в области промышленной безопасности;

развитие культуры промышленной безопасности, осознание личной ответственности за состояние промышленной безопасности и формирование нетерпимого отношения к нарушениям требований промышленной безопасности;

совершенствование деятельности профессиональных аварийно-спасательных служб;

развитие научно-технического потенциала;

развитие институтов саморегулирования, аккредитации и аудирования по вопросам промышленной безопасности;

внедрение цифровых технологий для обеспечения государственного контроля и надзора;

развитие международного сотрудничества в области промышленной безопасности.





Принципы государственной политики в области промышленной безопасности:





1) соблюдение законодательства Республики Казахстан, международных договоров в области промышленной безопасности;





2) обеспечение единства подходов при установлении требований промышленной безопасности и осуществлении контроля (надзора) за их соблюдением;





3) минимизация влияния человеческого фактора на технологические процессы на промышленных объектах;





4) снижение технологической или иной зависимости от иностранных государств при обеспечении промышленной безопасности;





5) внедрение в приоритетном порядке ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, модернизация производства, обновление основных производственных фондов;





6) внедрение научно-технических достижений и передового опыта в целях обеспечения промышленной безопасности;





7) введение ответственности эксплуатирующих организаций и их должностных лиц за невыполнение требований промышленной безопасности;





8) возмещение вреда в полном объеме за вред, причиненный гражданам и окружающей среде в результате аварий на промышленных объектах;





9) обеспечение доступности для населения информации в области промышленной безопасности.





Подходы развития:





1) осуществление государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности;





2) осуществление мониторинга состояния промышленной безопасности;





3) нормативно-правовое регулирование в области промышленной безопасности;





4) участие центральных и местных исполнительных органов, опасных производственных объектов в соответствии с их компетенцией в организации и проведении мероприятий в области промышленной безопасности;





5) своевременное обновление и техническое перевооружение опасных производственных объектов;





6) актуализация требований промышленной безопасности с учетом развития технологий, применяемых на промышленных объектах;





7) обеспечение научно-технической и методологической поддержки в области промышленной безопасности;





8) внедрение инновационных технологий для обеспечения промышленной безопасности;





9) разработка методов анализа и оценки рисков возникновения аварий на промышленных объектах;





10) внедрение рискориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;





11) совершенствование системы повышения квалификации работников органов государственного контроля (надзора) и работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;





12) совершенствование требований к программам подготовки, к аттестации и проверке знаний руководителей и специалистов эксплуатирующих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание промышленных объектов;





13) внедрение механизмов компенсации затрат, связанных с локализацией аварий и ликвидацией их последствий;





14) развитие сотрудничества с международными организациями и объединениями, занимающимися вопросами в области промышленной безопасности;





15) внедрение эффективных механизмов, препятствующих проявлениям коррупции в системе обеспечения промышленной безопасности;





16) допуск к применению на опасных производственных объектах технологий, опасных технических устройств, взрывчатых веществ и изделий на их основе, соответствующих требованиям промышленной безопасности;





17) доведение до норм положенной штатной численности квалифицированных специалистов в области промышленной безопасности;





18) декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта;





19) аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;





20) экспертиза промышленной безопасности;





21) проведение профилактических, горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности;





21) проведение монтажа, технического обслуживания, технического освидетельствования лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.





Реализация основных направлений совершенствования государственной политики в области промышленной безопасности планируется в два этапа.





Первый этап (2024-2026 годы). Решение задач по созданию (совершенствованию, актуализации, синхронизации) необходимой нормативно-правовой базы по вопросам промышленной безопасности.





На втором этапе (2027-2030 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности. Основной акцент будет сделан на развитие инфраструктуры обеспечения безопасности, совершенствование технических требований безопасности, осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами и показателями повышения безопасности опасных производственных объектов.





Ожидается, что реализация мероприятий в рамках плана концепции позволит снизить общий уровня риска на опасных производственных объектах.





Разработчики прогнозируют следующие достижения:





1) ежегодное снижение допускаемых опасными производственными объектами нарушений требований промышленной безопасности на 1% до 2030 года;





2) ежегодный вывод из эксплуатации 1700 единиц технологического оборудования опасных производственных объектов, отработавшего нормативный срок службы до 2030 года;





3) ежегодное снижение количества инцидентов на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года;





4) ежегодное снижение количества аварий на опасных производственных объектах на 1% до 2030 года.