Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом

Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году

Фото: nn-airport.kz

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщила пресс-служба правительства РК.





Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году", - отметили в пресс-службе.





Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.





В Министерстве транспорта подчеркнули, что сотрудничество с компанией внесет существенный вклад в реализацию задач, обозначенных главой государства в послании народу, по развитию аэропортов РК в качестве мультимодальных центров.





Группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.