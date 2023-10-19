18.10.2023, 08:17 67336
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Фото: nn-airport.kz
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба, сообщила пресс-служба правительства РК.
Инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлетно-посадочной полосы к реконструкции и ее дальнейшая модернизация. С учетом подготовительных работ и короткого строительного сезона столицы реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году", - отметили в пресс-службе.
Наряду с этим будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.
В Министерстве транспорта подчеркнули, что сотрудничество с компанией внесет существенный вклад в реализацию задач, обозначенных главой государства в послании народу, по развитию аэропортов РК в качестве мультимодальных центров.
Группа компаний Terminals Holding - быстрорастущее авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.
новости по теме
19.10.2023, 11:25 1
Развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут договорились Казахстан и Китай
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК одобрило постановление от 14 октября 2023 года № 911 "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута".
Согласно документу, соглашения являются совместное обеспечение роста конкурентоспособности ТМТМ, в том числе строительства транспортной инфраструктуры, внедрение передовых технологий по перевозке грузов, развитие комбинированной перевозки, используя различные виды транспорта.
Подчеркивается, что с целью дальнейшего развития ТМТМ стороны обеспечивают координацию действий и принимают необходимые меры по следующим направлениям:
- обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния и достаточной пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры на территории государств сторон;
- укрепление сотрудничества между ведомствами в регулирующих сферах транспорта и предприятиями, совместное формирование развивающей среды для поддержки стабильного и эффективного функционирования ТМТМ;
- осуществление целенаправленных, практических и эффективных противоэпидемических мероприятий на маршруте в обе стороны;
- внедрение механизма предварительного оповещения сторон для недопущения простоя грузовых транспортных средств международной перевозки на территориях государств сторон;
- изучение оптимальных вариантов организации перевозок и осваивание обеими сторонами источников транзитных грузов для облегчения прохождения поездов или транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки в пределах своих собственных территорий;
- привлечение транзитных и внешнеторговых грузов из Китая в Европу по ТМТМ и в обратном направлении;
- содействие финансированию проектов портовой инфраструктуры вдоль ТМТМ;
- содействие снижению административных барьеров, связанных с переработкой мультимодальных грузов в портах и на стыковых станциях;
- оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок, повышение качества оказываемых услуг;
- участие в прогнозировании годовых потенциальных грузооборотов ТМТМ.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее Казахстан и Китай подписали ряд документов.
19.10.2023, 09:38 4201
КТЖ заключил ряд международных соглашений в Китае
Контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров
Рассказать друзьям
Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай делегация АО "НК "Казакстан темір жолы" приняла участие в ряде мероприятий, в том числе в третьем международном форуме "Один пояс, один путь". По итогам мероприятий подписан ряд соглашений.
Проведены встречи с руководителями Китайских железных дорог, CRRC, Huawei, ООО "ГК Порт Ляньюньган" и другими партнерами. Подписан ряд документов, в числе которых: рамочное соглашение о приобретении локомотивов с крупнейшей китайской корпорацией CRRC и соглашение о сотрудничестве с ООО "ГК Порт Ляньюньган", - проинформировали в пресс-службе компании.
Во время встреч подчеркнута стратегическая роль Казахстана, ставшего ключевым звеном в инициативе "Один пояс, Один путь", 10-летие которой отмечается в этом году.
Напомним, за это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров, при этом объемы в направлении Китай - Европа - Китай выросли более, чем в 100 раз (с 7,6 тыс. в 2013 году до 790 тыс. контейнеров в 2022 году).
Как сообщалось ранее, Казахстан предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.
18.10.2023, 20:58 34566
В Минфине рассказали, кому разрешат не отчитываться о доходах
Казахстанцы, чей доход состоит из зарплаты, пенсии и соцвыплат, освобождаются от сдачи всеобщего декларирования
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Поправками в кодекс устанавливается единый срок предоставления отчета - до 15 сентября. Сейчас физлица должны сдавать декларацию на бумажном носителе до 15 июля, а в электронном - до 15 сентября.
В ходе заседания нижней палаты парламента вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что казахстанцы, чей доход состоит из зарплаты, пенсии и соцвыплат, освобождаются от сдачи всеобщего декларирования.
У 99% населения доходы состоят из зарплаты, и это видно госорганам в информсистемах. Такая категория граждан может не сдавать декларацию о доходах. Но для сохранения концепции, чтобы запустить процесс всеобщего декларирования, надо будет указывать другие активы. Если доход будет состоять только из зарплаты, то нет необходимости указывать это, а если есть другие источники дохода, то такая необходимость есть", - сказал Ержан Биржанов.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
18.10.2023, 20:11 36766
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством промышленности и строительства РК планируется продление действующего запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона.
Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на:
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом была рассмотрена и поддержана за заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 20 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработал проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита".
За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ране.
18.10.2023, 19:00 40836
Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что среди направлений важное место занимает снижение числа закредитованных казахстанцев.
У нас 7 млн человек закредитованы, из них, по-моему, 1,5 млн имеют просрочку больше 90 дней. А некоторые имеют по 90 кредитов", - заявила в кулуарах депутат Ирина Смирнова.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
В августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов. В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов.
18.10.2023, 17:24 46431
"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре
Рассказать друзьям
Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае подписано соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd, которое предполагает наращивание мощности построенной в прошлом году ветроэлектростанции в Шелекском коридоре Алматинской области до 810 мегаватт, сообщает пресс-служба компании.
В ходе официально визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов. В числе подписанных документов - оглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что новый документ, подписанный в КНР, предполагает в рамках практической реализации проекта проведение широкого спектра работ, включая ветровой мониторинг и разработку необходимой проектной документации.
Напомним, проект "Строительство ветряной электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт с перспективой ее расширения" был реализован в 2022 году казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.
Проект стал успешным примером международного сотрудничества казахстанских и китайских компаний в области энергетики.
18.10.2023, 15:54 50801
Что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, рассказали в МНЭ
Воспользоваться накоплениями можно только на цели улучшения жилищных условий или обучения
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил журналистам на вопрос, что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, на чье имя идут накопления.
Министр рассказал, что согласно принятому решению в случае смерти ребенка до наступления 18 лет средства, накопленные на его счету в Нацфонде, будут возращены опекунам либо распределены между другими детьми из этой семьи.
Также министр напомнил, что изъять деньги из фонда ребенок может только с наступлением совершеннолетия и использовать их можно только на обучение или улучшение жилищных условий.
Сегодня депутаты мажилиса приняли поправки сената в закон о выплатах детям из Нацфонда.
Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям». В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные сенатом поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер.
18.10.2023, 14:54 53806
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле.
Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.
На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%), сообщает РИА Новости.
Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.
Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это система передачи финансовых сообщений, в Китае - система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии", - информирует издание.
Читаемое
19.10.2023, 08:07В Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road 19.10.2023, 09:075001Новый терминал аэропорта Алматы примет первых пассажиров весной следующего года 19.10.2023, 09:204801Президент РК поздравил спасателей с профессиональным праздником 19.10.2023, 08:504691С начала года в Казахстане выявили около трех тысяч распространявших наркотики интернет-ресурсов 19.10.2023, 09:383951КТЖ заключил ряд международных соглашений в Китае 12.10.2023, 09:46247501Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве 12.10.2023, 12:18241381Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте 12.10.2023, 11:11241301Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области 12.10.2023, 15:25232976Муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области 13.10.2023, 10:27230821В Астане предотвратили заказное убийство 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года303821Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27303061Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58301371В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34297626В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10284861В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?