Вице-министр МИИР освобожден от должности за несвоевременное исполнение поручений президента

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба главы правительства, за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства РК от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее глава государства поручил решить вопрос с проблемными дорогами ЗКО. После критики президента в ЗКО с проверкой приехал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Берик Камалиев родился 13 ноября 1950 года.
В разные годы работал в различных коммерческих структурах:
с 2001 по 2004 годы - начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог;
с 2004 по 2005 годы - советник премьер-министра;
с 2005 по 2006 годы - председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций;
с февраля 2006 по май 2006 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам агропромышленного комплекса, предпринимательства, охраны окружающей среды, земельных отношений;
в мае 2006 года назначен первым замакима Карагандинской области;
с 2009 по 2010 годы - председатель правления социально-предпринимательской корпорации "Сары Арка";
с 2010 по 2011 годы - вице-министр индустрии и новых технологий;
с 2011 по 2012 годы - министр транспорта и коммуникаций;
с 2014 по 2015 годы - председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол";
с 2015 по 2016 годы - вице-президент АО "Национальная компания "КТЖ";
с 2016 по 2019 годы - вице-министр по инвестициям и развитию;
с марта 2019 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.