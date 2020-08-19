Вице-министр труда и соцзащиты населения РК рассказал, сколько казахстанцев живет за чертой бедности

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов на брифинге в СЦК рассказал, сколько казахстанцев живет за чертой бедности, передает Kazakhstan Today.

За чертой бедности - это те люди, которые получают у нас адресную социальную помощь (АСП). Их на сегодняшний день 131 тысяча семей. Им с этого года по новому формату мы оказываем, плюс продуктовая корзина и так далее", - сказал Шапкенов.

Он пояснил, что на 1 января 2020 года было порядка 107 тыс. получателей АСП, которые продолжили получать выплату и в период пандемии. За период пандемии дополнительно через eGov подали заявление на получение АСП 29 тыс. человек.





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