Минтруда РК прогнозирует уровень безработицы до конца текущего года на уровне 6,1%

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прогнозируют, что уровень безработицы до конца текущего года будет на уровне 6,1%, передает Kazakhstan Today.

До конца текущего года мы ожидаем уровень безработицы на уровне 6,1%", - сказал Шапкенов на брифинге в СЦК, отметив, что это порядка 700 тыс. трудоспособных граждан.

По его словам, на данный прогноз влияет ряд факторов, в том числе - пандемия. "Мы прогнозируем вторую волну пандемии. Если вторая волна будет или карантинные меры продолжатся, то это будет отрицательно влиять", - уточнил вице-министр.

Он отметил, что в первом квартале уровень безработицы составил 4,8%, во втором – 5%. В РК реализуются госпрограммы "Енбек" и Дорожная карта занятости.

В органы занятости ежемесячно обращаются более 60 тысяч человек. С 1 февраля текущего года по 1 августа (количество) зарегистрированных безработных увеличилось в 8 раз. Это те люди, которые остались в период пандемии без работы и обратились в центр занятости. Но на сегодняшний день трудоустройство этих людей выросло в 11 раз", - сказал Шапкенов.

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