Вице-министр здравоохранения освобождена от должности

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Караганде. В 1997 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-клиническим фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице.

В разные годы работала в Карагандинском и Западно-Казахстанском областных управлениях здравоохранения, в структуре Министерства здравоохранения РК, Республиканского детского реабилитационного центра, Национального медицинского холдинга, Центра медицинских технологий и информационных систем, Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

На должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в апреле 2020 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства