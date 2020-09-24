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Вице-министр здравоохранения освобождена от должности

23.09.2020 5752
Вице-министр здравоохранения освобождена от должности
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Людмила Бюрабекова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК согласно поданному заявлению, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Караганде. В 1997 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-клиническим фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице. 
 
В разные годы работала в Карагандинском и Западно-Казахстанском областных управлениях здравоохранения, в структуре Министерства здравоохранения РК, Республиканского детского реабилитационного центра, Национального медицинского холдинга, Центра медицинских технологий и информационных систем, Медицинского центра Управления Делами Президента РК. 
 
На должность вице-министра здравоохранения РК была назначена в апреле 2020 года.
 

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