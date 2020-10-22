Вице-министром здравоохранения РК стала Асем Нусупова

Постановлением правительства РК Асем Нусупова назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Напомним, сегодня президент Казахстана подписал распоряжение об освобождении Нусуповой от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения.
Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "экономика", в 1998 году - магистратуру этого же университета. В 2001-2003 годы - главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований администрации президента РК. В 2003-2005 годы - советник министра финансов РК. В 2005 году - советник премьер-министра РК. В 2005-2007 годы - заведующая сводным аналитическим отделом канцелярии премьер-министра РК. В 2007-2008 годы - вице-министр здравоохранения РК. В 2008-2016 годы - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл". В 2016-2019 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области. В 2020 году - главный консультант АО "Администрация Международного финансового центра "Астана". С июля 2020 года - ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства