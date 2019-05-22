Вице-спикер cената РК встретился с президентом Украины

20 мая 2019 года вице-спикер сената парламента РК Бектас Бекназаров принял участие в инаугурации вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского. После торжественной церемонии на встрече с Зеленским Бекназаров от имени Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины, сообщила пресс-служба сената РК.
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.
Напомним, 20 мая в Киеве Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На церемонию прибыли около 60 иностранных представителей. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель председателя сената Бектас Бекназаров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства