Вице-спикер cената РК встретился с президентом Украины

Киев. 21 мая. Kazakhstan Today - Вице-спикер cената РК Бектас Бекназаров встретился с президентом Украины, передает Kazakhstan Today.

20 мая 2019 года вице-спикер сената парламента РК Бектас Бекназаров принял участие в инаугурации вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского. После торжественной церемонии на встрече с Зеленским Бекназаров от имени Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины, сообщила пресс-служба сената РК.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений.

Напомним, 20 мая в Киеве Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины . На церемонию прибыли около 60 иностранных представителей. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель председателя сената Бектас Бекназаров.

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