29.03.2024, 18:57 29081
Во сколько обходится казахстанцам содержание депутатов
В прошлом году на содержание депутатского корпуса было выделено 6,5 миллиарда тенге
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Содержание обеих палат парламента обходится казахстанцам примерно в 6,5 миллиарда тенге в год.
Именно такая сумма была выделена из республиканского бюджета на депутатский корпус в 2023 году, рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.
По его словам, в эту сумму входят зарплаты депутатов, перелеты, командировочные и суточные расходы.
Глава Минфина РК подчеркнул, что информация по расходам на парламент страны открытая. Поэтому каждый казахстанец вправе знать о бюджете парламента.
Напомним, еще в 2020 году общественник Санжар Бокаев на своей странице в Facebook писал, что на содержание одного депутата страна тратит 92 млн тенге в год.
Вот почему государство малоэффективно. По аналогии это то же самое, если бы в частных компаниях создавали многочисленный административный персонал с непомерно высокими окладами. Бизнес не протянул бы и месяца", - пишет Бокаев.
Он предложил депутатам парламента отказаться от мерседесов S-класса.
Только одно это решение позволит экономить более 1 млрд тенге ежегодно", - подчеркнул тогда общественник.
Напомним, в настоящее время в мажилисе рассматривают несколько законопроектов, один из которых касается ответственного обращения с животными. Во время презентации законопроекта один из депутатов Мархабат Жайымбетов предложил сократить сроки содержания животных в отловах, а затем убивать их с помощью эвтаназии, поскольку длительное содержание бродячих собак, по мнению мажилисмена, обходится дорого.
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30.03.2024, 11:56 5711
Пострадавшим от паводков семьям начали выплачивать компенсации в Костанайской области
Фото: акимат Костанайской области
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Костанай. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводков семьям.
Первыми выплаты на общую сумму 18 млн 400 тыс. тенге получили 33 семьи из села Кызыл Жулдыз. В среднем выплата на одну семью составила более 557 тыс. тенге.
По информации областного акимата, в трех пострадавших районах созданы комиссии по возмещению ущерба.
Оказывается единовременная социальная помощь в размере 50 МРП, или 184,6 тыс. тенге. При возникновении ущерба недвижимому и движимому имуществу пострадавшим произведут выплаты за счет средств местного бюджета. Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, которых привлекают местные исполнительные органы", - сообщили в акимате.
Помощь пострадавшим также окажут неравнодушные граждане и предприниматели.
Ситуация с паводками, особенно в южных регионах области, находится под личным контролем акима Кумара Аксакалова.
В настоящее время в области затопило 161 участок, в том числе 130 жилых домов и 31 подворье.
На всех участках задействованы силы и средства в количестве 965 человек, 496 единиц техники, 164 мотопомпы, 22 плавательных средства, 4 воздушных судна", - сообщили в акимате.
Спасено 716 человек, из них в Аркалыке - 357 человек, в Амангельдинском районе - 195 человек, в Жангельдинском районе - 164 человека.
Ранее в Костанайской области из-за паводков приостановил работу пограничный пункт пропуска "Желкуар".
Напомним, в связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС. Первый вице-премьер Роман Скляр поручил акимам пострадавших областей усилить работу.
Напомним, вчера режим ЧС ввели в четырех районах Актюбинской области.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заслушав вчера отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, заявил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Президент Токаев сегодня проведет экстренное совещание с правительством по паводковой ситуации в стране.
29.03.2024, 18:11 30301
Количество правонарушений в сфере строительства выросло на 35%
Самое распространенное и грубое нарушение - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет количество нарушений в сфере строительства. За год число административных правонарушений выросло на 35%, сообщает Energyprom.
Проблематика в регионах и мегаполисах общая: многочисленные нарушения строительных регламентов со стороны подрядчиков, отсутствие жесткого контроля за качеством от госорганов", - пишут автора материала.
За прошедший год количество административных правонарушений в строительной сфере в РК выросло на 35,1%. Судя по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-декабрь 2023 года было зарегистрировано 5,2 тыс. таких административных дел.
Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы. В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 1,7 тыс. таких фактов. Второе место по количеству нарушений занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. фактов. В сравнении с 2022 годом число административных дел по этой статье выросло на 28,2%. В три раза больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и в два раза больше - фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию", - сообщается в статье.
При этом уголовные дела за недоброкачественное строительство в Казахстане - редкость. За прошлый год по статье 278 УК РК было зарегистрировано всего 5 таких дел, годом ранее - 3.
Авторы материала считают, что предпосылки многих перечисленных нарушений проистекают из несовершенства действующего законодательства. К примеру, в проекте нового Строительного кодекса, который находится на обсуждении в мажилисе парламента, предлагается закрепить в законодательстве исключение по общему гарантийному сроку на отдельные конструкции или материалы, по которым производителями указаны свои сроки эксплуатации.
С одной стороны, это фактически снимает со строителей часть ответственности в случае рисков в рамках гарантийного срока, с другой - стимулирует подрядчиков использовать стройматериалы с более длительной гарантией. Выходит, фактически вопрос выбора материалов, их качества лежит в плоскости ответственности подрядчиков, а не государства. Это один из принципов саморегуляции строительного рынка. И здесь на первый план выходит именно внутренняя система строгих требований и регламентов, по которым работает строительная компания. К сожалению, в стране предостаточно примеров недоброкачественного строительства фирмами-однодневками, которые возводят дома с многочисленными нарушениями и исчезают", - пишут авторы.
Только за прошлый год специалисты управления градостроительного контроля Алматы выявили 1,1 тыс. нарушений в сфере строительства - на 13% больше, чем двумя годами ранее. Госинспекторами в суды было подано 86 исков о сносе незаконных объектов (плюс 62,3%).
Авторы также пишут о строительстве в Алматы.
Несмотря на то, что в РК существуют государственные нормативы по строительству в сейсмических зонах, в мегаполисе продолжают появляться непонятные конструкции, в том числе кирпичные, возведенные безо всяких СНиПов и даже без проектов. А ведь для сейсмических территорий, к которым относится южная столица, предъявляются более высокие требования. Например, арматура должна применяться большего диаметра - 22-28 мм (для несейсмических районов - 12-16 мм). Фактически в два раза толще должны быть стены и фундаментные плиты. Выдерживать такие стандарты, как правило, могут только крупные компании, обладающие накопленным опытом и внутренней системой контроля", - подчеркивается в материале.
Другой важный вопрос, который казахстанцы часто задают в своих жалобах: почему проекты жилищного строительства не всегда проходят государственную экспертизу и строятся без надзора со стороны госорганов?
По данным Министерства промышленности и строительства РК, в прошлом году 86% объема рынка услуг по экспертизе в строительстве принадлежало частным компаниям и только 14% - государственной. Теперь же предлагается монополизировать рынок этих услуг и полностью передать его в ведение государства.
Также в новом проекте кодекса предлагается внедрить меры оперативного реагирования и планового инспектирования строительного объекта со стороны ГАСК, поскольку сейчас госинспекторы в сфере строительства могут проверять качество проводимых работ только на основании жалобы.
29.03.2024, 16:14 36101
Пятнадцать фактов незаконного недропользования выявлено в Алматинской области
Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге
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Конаев. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области выявлено 15 фактов теневого недропользования. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге, сообщает природоохранная прокуратура региона.
Расследуются 5 уголовных дел по статье 334 УК РК (Самовольное пользование недрами).
Выявлено 5 фактов неправомерной выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, 33 факта выходов за пределы контрактных территорий, 23 факта проведения работ по добыче полезных ископаемых в пределах водоохранных полос, 70 фактов неисполнения обязательств по рекультивации участков недропользования и около 120 недропользователей, действующих без согласования и соблюдения санитарно-защитных зон", - сообщили в прокуратуре.
К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченных органов, к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 4 млн тенге привлечено 41 лицо, расторгнуто 7 контрактов, приостановлена деятельность более 30 недропользователей, внесено 5 исков об отзыве лицензий и 20 исков о понуждении недобросовестных недропользователей ликвидировать последствия недропользования (рекультивация).
Также установлено, что 24 недропользователя на протяжении более 3 лет не могли реализовать свои права на использование земельных участков для добычи полезных ископаемых из-за местных исполнительных органов. В настоящее время 13 предпринимателям предоставлены права землепользования.
Также на координационном совете решено создать мобильную группу по противодействию незаконному обороту полезных ископаемых; разработать алгоритм для сотрудников правоохранительных и заинтересованных госорганов по сбору необходимых материалов при выявлении фактов незаконной добычи; усилить контрольные функции уполномоченных органов в сфере недропользования и т.д.
29.03.2024, 14:00 40766
В Астане состоялось заседание экспертной рабочей группы при совещании министров обороны ШОС
Представитель Минобороны проинформировал участников заседания о ходе подготовки совещания министров обороны государств - членов ШОС
Фото: gov.kz
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось XIX заседание экспертной рабочей группы при совещании министров обороны Шанхайской организация сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Стороны обсудили ход реализации протокола XVIII заседания экспертной рабочей группы при совещании министров обороны государств - членов ШОС от 6 декабря 2023 года", - проинформировали в пресс-службе.
Также представитель Министерства обороны РК проинформировал участников заседания о ходе подготовки совещания министров обороны государств - членов ШОС. Кроме того, был предложен к рассмотрению проект методических рекомендаций по его организации и проведению.
На заседании группы была также озвучена информация о подготовке к фестивалю военных оркестров государств - членов ШОС "Труба мира - 2024". Мероприятие организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС и в соответствии с планом сотрудничества министерств обороны государств - членов международной организации на 2024-2025 годы", - добавили в министерстве.
Напомним, Казахстан призывал страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности.
29.03.2024, 12:46 44306
В Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На сегодня не все застройщики соблюдают проектные решения. И, как показывает практика, некоторые проводят инженерно-геологические изыскания грунтов только для получения разрешительной документации. Из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды были поданы 46 исков, из которых 30 удовлетворены в пользу города, по 5 из них на сегодня был произведен снос объектов", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате напомнили, что в Алматы усилен контроль за застройкой на горных склонах и в предгорье.
В июне 2022 года маслихатом города утверждены инициированные акиматом изменения в плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов. Принятые изменения отражены в генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них - перевод более 4270 гектаров земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что на проектирование объектов в предгорной местности управлением городского планирования и урбанистики на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов.
По данным управления градостроительного контроля города Алматы, в 2022 году было отказано в выдаче разрешения на строительство 36 объектов, в 2023-м - 89 и в текущем - 32", - добавили в акимате.
Напомним, эксперты заявили о растущей опасности от застроек в предгорьях Алматы.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
29.03.2024, 12:00 46886
Международный форум "Астана" и Боаоский азиатский форум подписали меморандум о сотрудничестве
AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок
Фото: telegram/Aqorda
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Пекин. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках участия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ежегодной сессии Боаоского азиатского форума Международный форум "Астана" и BFA подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны намерены совместно продвигать международную и региональную повестку, а также поддерживать глобальные меры по укреплению многосторонности и коллективной ответственности за построение лучшего мира", - проинформировали в пресс-службе.
AIF и BFA планируют провести ряд мероприятий под общей эгидой с целью объединения усилий двух диалоговых площадок", - добавили в пресс-службе президента РК.
Напомним, вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума
29.03.2024, 11:08 49396
Это самые масштабные паводки за последние годы - премьер-министр РК
Фото: МЧС РК
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала паводкового периода в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской, Абайской областях спасено и эвакуировано 4694 человека, из них 1682 ребенка, сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, воздушными судами эвакуировано 447 человек, из них 180 детей.
Силами МЧС и акиматов откачано более 2,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тысяч мешкотар и 31 587 тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 6349 человек, 2192 единицы техники, 689 единиц водооткачивающих средств и 55 единиц плавательных средств, 12 воздушных судов", - отметили в МЧС.
По информации ведомства, подтопленными остаются 435 частных жилых домов и 329 дворовых территорий в 7 регионах страны, а также 75 дачных домов и 9 зданий в Актюбинской области, 12 дворов многоэтажных жилых домов, детский сад и ж/д больница в Акмолинской области.
На контроле находится 18 размывов автодорог, из них 4 моста и 14 дорожных полотен. Без транспортного сообщения находятся 26 населенных пунктов", - сообщили в МЧС.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова в центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Он отметил, что это самые масштабные паводки за последние годы.
Сейчас главное - спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором. Сегодня все силы брошены на противопаводковые работы. Режим ЧС объявлен в ряде регионов. Мой первый заместитель Роман Васильевич Скляр работает на месте в наиболее пострадавших регионах", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он отметил, что риски подтоплений имеются в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области.
Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.
28.03.2024, 16:31 76326
В СКО отменены госзакупки на 3,3 млрд тенге по незаконным конкурсам
К различным видам ответственности привлечено 17 должностных лиц
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Петропавловск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в сфере государственных закупок по актам надзорного органа отменено 11 незаконных конкурсов на сумму 3,3 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено 17 должностных лиц, в том числе 6 за дискредитацию госслужбы, из которых 3 уволены и 3 предупреждены о неполном служебном соответствии, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Как рассказали в областной прокуратуре, в одном из случав руководитель отдела ЖКХ Тимирязевского района подписал акты выполненных работ и произвел оплату поставщику за разработку проектно-сметной документации по реконструкции разводящих сетей на сумму 6,7 млн тенге, которая фактически не выполнена. В результате чего государственным служащим поставщику оказано неправомерное предпочтение при подготовке и принятии решения.
В другом случае исполняющий обязанности акима Тимирязевского сельского округа произвел оплату поставщику за работы по устройству детской спортивной площадки на сумму 19,9 млн тенге, которые фактически не были исполнены.
Аналогичные нарушения допущены акимом Астраханского сельского округа Аккайынского района, который произвел оплату работ по выравниванию, планировке и подготовке территории для сквера на 1,3 млн тенге без их фактического исполнения.
Меры дисциплинарного характера в виде увольнения приняты по актам надзорного органа и рекомендациям совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО. В настоящее время местными исполнительными органами принимаются меры по устранению допущенных финансовых нарушений", - добавили в прокуратуре.
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