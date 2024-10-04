Водители должны регистрировать мопеды и получать водительские права - Токаев подписал закон

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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся регистрации мопедов и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".





Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".





Также вводится понятие "средняя скорость" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.





Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.





Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.





Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.