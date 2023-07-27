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Водители мопедов будут обязаны получать права
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса разрабатывают проект закона о регулировании движения мопедов, в котором предусмотрено обязательное получение прав на управление транспортным средством.
О разработке законопроекта написала в Facebook депутат Екатерина Смышляева.
По ее словам, за 5 месяцев текущего года смертность в ДТП с участием мопедов увеличилась в три раза.
Справедливая критика многих экспертов в отношении закона о самокатах была связана именно с тем, что мопеды остались без внимания, хотя по распространенности не уступают электросамокатам. Уже писала, что они не были предметом предыдущего пакета. Но пробелы нужно исправлять. Тем более что в 2022 году в сравнении с 2021 годом зарегистрирован рост ДТП с участием мопедов в 3,5 раза (с 101 до 352) и раненых в три раза (с 117 до 390)", - написала Смышляева.
Депутат отметила, что теперь для мопедов в законопроекте выделяется целая новая статья.
Она также привела основные положения документа:
- право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, при наличии водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;
- водитель мопеда обязан при управлении мопедом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема;
- водителю мопеда запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения;
- на мопеде нельзя перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению (есть в правилах, но к обсуждению с учетом того, что на мопедах работают доставщики);
- запрещена стоянка мопедов в местах, где запрещена остановка, на эстакадах, мостах, путепроводах, а также на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках;
- на мопеде нельзя перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного конструкцией транспортного средства,
- находящихся в состоянии опьянения, а также не достигших шестнадцати лет (ранее перевозка пассажиров была полностью запрещена).
- мопедам запрещено двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, велодорожкам (они проходят фактически по тротуарам). В темное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.
Смышляева также затронула вопрос о регистрации таких транспортных средств (до 50 кубов).
Механизм обсуждаем, есть проблемные вопросы, но регистрация все-таки нужна", - уточнила депутат.
Ранее сообщалось, что полиция Алматы обеспокоена частыми нарушениями ПДД водителями мопедов. Они маневрируют между автомобилями, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары.
В I квартале текущего года в Алматы произошло 199 ДТП с участием мопедов. 198 человек травмированы, один погиб. В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.
Также в Казахстане введены ограничения для самокатчиков. Соответствующий закон подписал 29 июня президент Токаев.
В законе электросамокат признан транспортным средством. На нем можно передвигаться по велосипедным линиям и обочинам, при этом скорость движения не должна превышать 25 километров в час, а на тротуарах - 6 километров в час.