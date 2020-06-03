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Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Казахстана примут участие в военном параде в Москве, сообщили в ходе аппаратного совещания в Министерстве обороны, передает Kazakhstan Today.

Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей Десантно-штурмовых войск Казахстана. Для безопасности их здоровья поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание. Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками", - сообщили в Министерстве обороны РК.

По данным ведомства, Вооруженные силы ожидает еще одно международное событие - проведение Армейских международных игр - 2020. На местах с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер ведется подготовка к конкурсам, отбираются лучшие претенденты на участие, которые войдут в финальные команды.

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