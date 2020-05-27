Токаев принял приглашение Путина принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади, передает Kazakhstan Today.

В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России В. Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение", - сообщил в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в России Парад Победы был отложен . Президент России Владимир Путин поручил изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

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