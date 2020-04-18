В России отложили подготовку к Параду Победы

Ново-Огарево. 16 апреля. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к Параду Победы 9 мая, передает Kazakhstan Today.

До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", - заявил президент РФ.

Это обращение он сделал в режиме видеоконференции, в которой приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, министры иностранных дел, обороны, МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, пишет ТАСС.

По словам, российского лидера "для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас".

Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - подчеркнул Путин.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства