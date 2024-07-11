10.07.2024, 18:10 41991
Военные Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана примут участие в учении "Бірлестік-2024" в Казахстане
План учения разработан с учетом опыта современных вооруженных конфликтов
Фото: gov.kz
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Актау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана примут участие в учении "Бірлестік-2024" в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
С 8 по 17 июля состоится оперативно-тактическое командно-штабное учение "Бірлестік-2024". Военное учение пройдет на полигоне "Оймаша" и в двух километрах от мыса Токмак, где будет разыгран один из его ключевых эпизодов", - проинформировали в ведомстве.
Как отметил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента оперативного планирования Даурен Манап в ходе брифинга, замысел учения "Бірлестік-2024" разработан с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
В ходе отработки учебно-боевых задач воинские контингенты получат практику развертывания совместной системы управления, планирования действий на оперативном и тактическом уровнях. Учение будет способствовать повышению полевой, морской и воздушной выучки подразделений", - добавили в пресс-службе.
Ранее военные учения "Ирбис-2024" с участием казахстанских десантников прошли в Таджикистане.
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11.07.2024, 20:40 811
Акимат Экибастуза планирует потратить более 10 млн тенге на мониторинг соцсетей
Городской акимат объявил тендер на услуги информационного мониторинга соцсетей
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Экибастуз. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 июня аппарат акима Экибастуза объявил тендер на услуги информационного мониторинга соцсетей. В техспецификации к лоту говорится, что в обязанности поставщика водит сбор и анализ данных в социальных сетях и с других площадок.
На мониторинг акимат Экибастуза планирует потратить 10 673 466 тенге.
В условиях говорится, что отчеты по соцсети должны содержать:
- количество тематических групп, на которые подписаны пользователи из Экибастуза;
- характеристики выявленных тематических групп (тональность контента, язык контента, количество постов и публикаций по типу контента, география, доступность, топ-10 групп по числу подписчиков);
- количество пользователей из Экибастуза, подписанных на тематические группы;
- характеристики пользователей, подписанных на тематические группы (пол, возраст, география в разрезе городов и районов области, количество подписок на тематические группы, место учебы (школа, университет), место работы, номер телефона, социальные отношения, устройства выхода в сеть, период активности).
11.07.2024, 15:41 8331
Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро - премьер
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом работ по созданию условий для обучения школьников и студентов, сообщили в пресс-службе правительства.
Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро, поэтому завершение строительства раньше нормативного срока приветствуется. При этом первый приоритет - это качество", - отметил премьер-министр в ходе посещения новой школы-гимназии в Алматы.
При этом премьер подчеркнул, что инфраструктура для детей должна отвечать всем требованиям безопасности, быть технологически оснащенной и позволять ученикам получать знания в благоприятных комфортных условиях.
В ходе посещения Международной образовательной корпорации глава правительства акцентировал внимание на сотрудничестве с реальными предприятиями. Обсуждены меры взаимодействия с молодыми научными кругами и возможности применения результатов их трудов в важных для города и страны сферах.
Кроме того, были посещены лаборатории по исследованию сейсмических воздействий, городских исследований, дизайна. Бектенов акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы Высшей научно-технической комиссии с акцентом на поддержку и финансирование прикладных проектов, нацеленных на решение реальных задач бизнеса и имеющих задел для коммерциализации.
На 2024-2026 годы разработано 181 научно-техническое задание по программно-целевому финансированию исследований и разработок. В ближайшие 2 года из республиканского бюджета будет выделено 18 млрд тенге на гранты для молодых ученых. Кроме того, даны поручения по совершенствованию программ подготовки кадров для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда", - рассказали в пресс-службе правительства.
Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 году давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности, в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.
Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
11.07.2024, 11:29 14001
Систему выдачи иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам изменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК разработало новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений.
Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно новым правилам, запрос на получение ИБР подается на каждое автотранспортное средство отдельно. Также одним из требований правил является обязательное наличие у услугополучателя удостоверения и карточки допуска.
Фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это в свою очередь исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке. Заявка перевозчика будет принята через автоматизированную систему и бланки разрешений будут выдаваться через центр обслуживания населения", - пояснили в Минтрансе.
Там отметили, что во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке.
Что касается существующей системы распределения бланков, то на сегодняшний день до 50% полученных бланков закрепляется за перевозчиком с учетом их работы в предыдущем году, до 50% переходят на категории резервных бланков и их могут получить все перевозчики. Также в действующей системе закрепление бланков за определенным перевозчиком ограничивало свободную конкуренцию, бланки выдавались только тем авто, которые ранее работали на международных перевозках, а также создавался искусственный дефицит бланков. При этом добросовестные перевозчики не могли получить бланк даже при наличии грузов для перевозки", - рассказали в ведомстве.
По новым правилам срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены ИБР, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя.
Чтобы исключить передачу и перепродажу ИБР, на них будут указывать наименование физического или юридического лица.
За передачу или использование чужого ИБР отечественному перевозчику ограничат на полгода получение иностранных бланков разрешений.
11.07.2024, 11:01 16176
Премьер проверил работу по водообеспечению Алматы
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города, сообщили в пресс-службе правительства.
На территории насосной станции глава правительства проверил темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов мегаполиса. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод. Ранее, 18 августа 2023 года на совещании по вопросам развития Алматы на фоне участившихся селевых выбросов и повышения мутности воды в реках президентом было дано поручение решить данную проблему, чтобы не ограничивать подачу питьевой воды в верхней части города. Алматы обеспечивается водой из шести основных источников: рек Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы и подземных водозаборов алматинских и талгарских месторождений.
Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. кубометров/сутки. Проект предусматривает строительство шести новых скважин на 15 тыс. кубометров и полную замену 14 насосов на шести насосных станциях с увеличением их мощности на 60%. Заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что поручение президента по резервной системе исполнено.
Кроме того, премьер-министру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы. В прошлом году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению.
Для решения проблем водообеспечения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование четырех водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.
Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение является стратегическим вопросом. Работоспособность систем жизнеобеспечения города - это первоочередная задача акимата. Прошлое лето показало проблемы. Поэтому важно завершить все начатые проекты. Разрабатываемая акиматом схема водоснабжения Алматы должна учесть альтернативное обеспечение водой населения из различных источников", - подчеркнул Олжас Бектенов.
10.07.2024, 20:25 38756
Детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Байконур. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили более 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в детсадах Кызылординской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В трех детских садах города Байконыра по результатам микробиологического исследования пищевых продуктов (посуда, хлебная доска, сырые овощи, домашняя лапша) выявлена группа кишечных палочек. Аналогичный факт выявлен в одном из детских садов Сырдарьинского района", - сообщили в ведомстве.
В двух детсадах Жалагашского района детям давали просроченные печенье и сметану, а 4 садика в Шиелийском районе работали без санитарно-эпидемиологических заключений.
В детских садах городов Кызылорды, Байконура, а также Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (отсутствовали справки о болезни, заявление родителей), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 22 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
В Сырдарьинском районе выявили 11 воспитателей с поддельными дипломами.
По всем материалам ведется расследование.
Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в одном из частных детсадов в Туркестанской области.
10.07.2024, 13:46 49766
Айжан Есмагамбетова ушла с должности вице-министра здравоохранения
Она была назначена на должность в феврале 2022 года
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Есмагамбетова была назначена на должность в феврале 2022 года.
Ранее сообщалось о назначении Ардака Амангельдиева на пост вице-министра Минздрава. Он будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов.
10.07.2024, 13:20 50596
Состав комиссии по помилованию изменился в Казахстане
Соответствующий указ подписал президент
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в указ "О комиссии по вопросам помилования при президенте Республики Казахстан".
В состав комиссии вошли:
- депутат сената Жанна Асанова;
- доктор юридических наук Индира Аубакирова.
Из состава комиссии вышли:
- сенатор Андрей Лукин;
- доктор юридических наук Толеш Каудыров.
Ранее члены комиссии рекомендовали президенту отказать экс-главе КНБ Кариму Масимову в его просьбе о помиловании.
10.07.2024, 12:10 53066
Почти 1000 человек в однокомнатной квартире: хозяина "резинового жилья" осудили в Астане
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осудили владельца "резиновой квартиры", в которой было зарегистрировано 937 человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Приговором суда владелец "резиновой квартиры" осужден по части 1 статьи 394 УК (Организация незаконной миграции)", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.
Прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения", - добавили в столичной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев в "резиновых квартирах".
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