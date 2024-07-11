Военные Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана примут участие в учении "Бірлестік-2024" в Казахстане

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом работ по созданию условий для обучения школьников и студентов, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом работ по созданию условий для обучения школьников и студентов, сообщили в пресс-службе правительства.





Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро, поэтому завершение строительства раньше нормативного срока приветствуется. При этом первый приоритет - это качество", - отметил премьер-министр в ходе посещения новой школы-гимназии в Алматы.





При этом премьер подчеркнул, что инфраструктура для детей должна отвечать всем требованиям безопасности, быть технологически оснащенной и позволять ученикам получать знания в благоприятных комфортных условиях.





В ходе посещения Международной образовательной корпорации глава правительства акцентировал внимание на сотрудничестве с реальными предприятиями. Обсуждены меры взаимодействия с молодыми научными кругами и возможности применения результатов их трудов в важных для города и страны сферах.





Кроме того, были посещены лаборатории по исследованию сейсмических воздействий, городских исследований, дизайна. Бектенов акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы Высшей научно-технической комиссии с акцентом на поддержку и финансирование прикладных проектов, нацеленных на решение реальных задач бизнеса и имеющих задел для коммерциализации.





На 2024-2026 годы разработано 181 научно-техническое задание по программно-целевому финансированию исследований и разработок. В ближайшие 2 года из республиканского бюджета будет выделено 18 млрд тенге на гранты для молодых ученых. Кроме того, даны поручения по совершенствованию программ подготовки кадров для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда", - рассказали в пресс-службе правительства.





Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 году давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.





Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности, в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.





Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.







