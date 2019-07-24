Арысь. 22 июля. Kazakhstan Today - Военные перехватили летающий над Арысью дрон, передает Kazakhstan Today.



"21 июля 2019 года, в 10.25, в городе Арыси с использованием технических средств противодронного устройства путем перехвата сигнала управления дроном был предотвращен несанкционированный полет и съемки с беспилотного летательного аппарата. БПЛА был захвачен и позже возвращен владельцу", - сообщили в Министерстве обороны РК.



По информации ведомства, факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата зарегистрирован сотрудниками военной полиции.



"Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в Комитет гражданской авиации МИИР РК", - пояснили в Минобороны.



Следует отметить, что несанкционированный полет БПЛА (дрона) влечет административную ответственность, квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства и предусматривает штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.

"В этой связи Министерство обороны напоминает о запрете полетов над территориями соединений и воинских частей и недопустимости проведения несанкционированных съемок. Военные объекты оснащены средствами перехвата и уничтожения дронов", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства