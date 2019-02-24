Вопрос с самозанятыми можно было решить и раньше - Назарбаев

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня на расширенном заседании правительства с участием главы государства затронули вопрос самозанятых граждан, передает корреспондент агентства.

Как сообщил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, на сегодняшний день из 2,7 млн самозанятых актуализирован статус 1,8 млн граждан.

"По оставшимся 900 тыс. человек работа будет продолжена и завершена до конца года", - сказал виц-премьер.

Как отметил президент Казахстана, порядок в этом вопросе можно было навести и раньше.

Видишь, оказывается, можно было решить эту проблему. Сколько лет говорили о самозанятых. Персонально занялись и решили вопрос", - сказал Нурсултан Назарбаев в ответ на отчет Досаева.

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