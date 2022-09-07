Вопросы безопасности на производстве обсудил Токаев с главой «АрселорМиттал»

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного председателя правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы деятельности компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане, а также планы на предстоящий период, сообщает Акорда.
Ключевой темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы", - сообщает сайт главы государства.
Токаев указал на исключительную важность соблюдения компанией данных требований и обязательств.
Наряду с этим президент акцентировал внимание на вопросе удовлетворения потребности внутреннего рынка за счет поставок продукции «АрселорМиттал Темиртау».
Кроме того, отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов.
Лакшми Миттал заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что в ближайшее время «АрселорМиттал» инвестирует в Казахстан 1 млрд долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства.
Ранее сообщалось, что на шахте "АрселорМиттал Темиртау" выявлены многочисленные нарушения промбезопасности. Премьер-министр Алихан Смаилов призвал руководство предприятия принять меры по снижению аварий на производстве.
В июне в одном из цехов "АрселорМиттал Темиртау" погибли четыре человека, еще один был доставлен в больницу.