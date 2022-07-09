Смаилов призвал "АрселорМиттал Темиртау" принять меры по снижению аварий на производстве

ТЕМИРТАУ. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил промышленные и социальные объекты города Темиртау и обсудил с руководством области и предприятий вопросы обеспечения промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Смаилова, металлургическое производство является зоной высокого уровня опасности. При этом данная проблема на "АрселорМиттал Темиртау" стоит особенно остро, а реализуемые на предприятии меры по созданию безопасных условий труда пока не позволяют кардинально улучшить ситуацию.

Одной из основных причин возникновения негативных последствий является недостаточное выделение инвестиций на модернизацию технологических процессов, в том числе обновление морально и физически изношенного оборудования, считает глава правительства.

Мы не можем мириться с той ситуацией, когда ежегодно на производстве погибают 10-12 человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3 раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять. Надо поэтапно наращивать объемы инвестиций, и в первую очередь обеспечить безопасность ваших работников", - обратился Смаилов к руководству компании.

Он также акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности.

Экологические вопросы также остро стоят на повестке дня. Соответствующие задачи перед нами ставит глава государства. Поэтому мы должны над этим вопросом совместно работать", - отметил Смаилов.

Он призвал руководство предприятия выработать действенные меры по предотвращению несчастных случаев на производстве и соблюдению экологических обязательств.

Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту трагедии заведено уголовное дело.

В пресс-службе предприятия сообщили , что окажут всестороннюю финансовую помощь семьям погибших работников.