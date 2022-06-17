Финансовую помощь семьям погибших работников окажет "АрселорМиттал Темиртау"

Фото: arcelormittal.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещало оказать финансовую помощь семьям работников, погибших 10 июня из-за обрушения кровли в одном из цехов предприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы твердо намерены разобраться в случившемся и тесно сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы выяснить причины несчастного случая и как его можно было бы предотвратить. Мы разделяем опустошение и горе семей погибших в результате этой трагедии. Наша главная обязанность - обеспечить им всестороннюю поддержку", - сообщили в пресс-службе предприятия.
АО "АрселорМиттал Темиртау" обещает следующую поддержку:
- покрытие всех затрат, связанных с погребением;
- единовременная выплата в размере десяти годовых зарплат погибших работников каждой пострадавшей семье;
- ежемесячная страховая выплата на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом);
- оплата получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;
- приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;
- оплата ремонта имеющегося жилья. Покрытие определенной части ипотечных платежей;
- содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;
- ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.
Компания подчеркивает, что будет неукоснительно выполнять все свои социальные обязательства перед семьями погибших и пострадавших.
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии.
По факту трагедии заведено уголовное дело.
Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев.